Balanç de sancions policials

Prop del 81% de les multes de circulació imposades pel cos policial en 2024 pertanyen a excessos de velocitat

Es fa saber d'entre un any que ha acumulat més de 14.500 infraccions de trànsit, les quals 11.700 corresponen a depassar el límit de velocitat

La Policia va tancar el 2024 notificant un total de 14.540 sancions per infringir normes del Codi de circulació. Segons apunten les dades de balanç facilitades pel cos aquest dimarts, gran part d’aquestes sancions, concretament el 80,5% (11.711), corresponen a excessos de velocitat, sigui amb radars fixos, mòbils o de tram.

La veritat és que l’excés de velocitat és, de lluny, la infracció més comesa pels conductors del nostre territori. Segons les dades facilitades, les següents infraccions més consumades durant el 2024 han estat circular sense haver passat la ITV (590); no presentar el rebut de l’assegurança malgrat tenir-lo (249); no respectar la senyalització horitzontal (223); utilitzar el telèfon mentre es condueix (217); circular sense cinturó (188); conduir amb permís estranger sent resident (153) com també conduir sota els efectes de l’alcohol (140). A més d’això, també s’han imposat altres 650 sancions per altres articles que no s’especifiquen en les dades facilitades per la Policia.

Entrant al detall de les sancions per radar, cal destacar que de les 11.711 sancions imposades, la gran majoria (3.002) s’han produït al radar de tram que hi ha en ambdós sentits a la CG2 d’Encamp. Els radars mòbils, en canvi, distribuïts arreu del territori, també han estat els que han imposat la majoria de les sancions a conductors (2.908).

Ja a més distància, els radars que han enxampat més conductors circulant a una velocitat més elevada de la permesa han estat el de la CG2 a les Bordes d’Envalira (1.543), el que hi ha situat al túnel de les Dos Valires (1.405), el radar fix de l’Estadi Comunal (1.102), així com el radar a l’avinguda Fiter i Rossell (555) i el radar ubicat a l’avinguda Santa Coloma a l’altura de Motocard (539).