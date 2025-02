Els Banders registren 45 atestats per infraccions en la tinença de gossos perillosos

El cos de Banders va dur a terme l’any passat un total de 1.845 actuacions relacionades amb la fauna i la flora del país. La dada es desprèn del balanç anual del departament en relació amb les actuacions del 2024, les quals tenen per objectiu la protecció i la conservació del medi natural al servei de la comunitat. Així, aquesta xifra representa una disminució del 4,3% respecte a les dades registrades el 2023, la qual cosa suposa una estabilització de les actuacions així com de les trucades que va rebre el cos, que van ser un total de 2.911. Val a dir que de totes les trucades, els banders van haver d’actuar en el 63,3% dels casos i les temàtiques més demanades són danys d’espècies regulables (26%), fauna salvatge (22%) i caça (20%).

El nombre d’atestats oberts per infraccions a la normativa de tinença de gossos perillosos ha experimentat un sensible augment el 2024, arribant a un total de 45 casos. Aquesta xifra reflecteix una tendència alineada amb els anys anteriors, però evidencia una estabilització a causa de la informació i divulgació que s’ha fet entre els propietaris d’aquests animals. La majoria de les infraccions no han estat per la nova normativa, sinó per no portar el morrió degudament posat o anar deslligat. Dels 45 atestats, 32 (71,1%) s’han acollit a la reducció per conformitat, una xifra que ha augmentat progressivament els darrers anys (35% el 2021, 50% el 2022, 65% el 2023), fet que demostra una major acceptació de la normativa per part de la ciutadania.

Pel que fa als controls de pesca, el nombre d’inspeccions efectuades s’ha incrementat fins als 1.106, una xifra superior a la registrada el 2023. Aquesta intensificació del control ha derivat en un augment dels atestats, que han arribat als 39. La majoria d’aquests casos s’han produït en controls als acotats intensius de pesca, i gairebé el 80% de les sancions s’han acollit a la reducció per conformitat, evitant així processos d’al·legacions per part dels infractors.

En relació amb la caça, el nombre de controls realitzats ha estat de 855, una xifra inferior a la del 2023, degut a una disminució en el nombre de captures d’alguns plans de caça i una reducció de les batudes administratives i del nombre de caçadors participants. Tot i aquest descens, els atestats han arribat als 13, mantenint-se estables. Aquesta estabilitat es deu a la gestió i l’augment de la comunicació entre el cos de Banders i la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) per tal de divulgar, informar i prevenir possibles infraccions. Només una infracció registrada en aquest àmbit es va acollir a la reducció per conformitat.

També s’ha fet un seguiment de la fauna salvatge amb la recollida de 396 mostres, gairebé 100 més que el 2023, confirmant el bon estat de salut de la cabana faunística. Així mateix, s’han efectuat 10 atestats per infraccions en l’ús de vehicles motoritzats en espais naturals, fruit d’un nou conveni amb el Comú de Canillo per al control de les ordinacions comunals. Els atestats per infraccions a la normativa d’enceses de foc es mantenen estables respecte de l’any passat, amb un total de 10 denúncies.

Així doncs, i per tal de fer front a l’increment constant de tasques, el cos ha impulsat la formació de sis nous treballadors, consolidant una plantilla de 16 agents, tres caps d’unitat, un director i un administratiu. A més, s’ha reforçat la consciència ciutadana amb la creació del Grup d’Atenció Ciutadana i s’ha avançat en la digitalització de processos administratius.