Andorra la Vella i Màlaga reforcen els lligams institucionals per impulsar projectes d’innovació i sostenibilitat

Andorra la Vella i Màlaga han celebrat aquest matí una trobada institucional a l’Ajuntament de la ciutat andalusa per establir les bases de futures col·laboracions en àmbits estratègics com l’accessibilitat, l’urbanisme, la innovació, la sostenibilitat i la promoció cultural. La reunió ha servit per analitzar sinergies i compartir experiències que puguin afavorir el desenvolupament de projectes conjunts.

L’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, ha mostrat un especial interès pel full de ruta del Comú d’Andorra la Vella i pels projectes de desenvolupament econòmic i cultural de la parròquia. En aquest context, la trobada s’ha desenvolupat com una taula de treball en la qual s’han abordat qüestions clau com l’evolució del turisme, la situació econòmica i els reptes demogràfics d’Andorra.

La delegació andorrana ha estat encapçalada pel cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, i el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes. Per part de Màlaga, han participat regidors i tècnics especialitzats en urbanisme i innovació, que han compartit la seva experiència en la implementació de models de desenvolupament sostenible i digitalització.

Un dels aspectes destacats de la reunió ha estat la possibilitat de fomentar l’intercanvi d’informació i experiències en matèria cultural. Màlaga, que s’ha consolidat com una ciutat de referència en aquest àmbit, ha presentat diverses bones pràctiques que podrien ser aplicables a Andorra la Vella per impulsar la seva oferta cultural i turística.

En el marc de la trobada, De la Torre ha ressaltat la importància de col·laboracions entre ciutats per afrontar desafiaments comuns i ha posat en valor l’aposta de Màlaga per la innovació urbana. Per la seva banda, Sergi González ha aprofitat la reunió per convidar oficialment l’alcalde de Màlaga a visitar Andorra, amb l’objectiu d’enfortir els vincles institucionals i consolidar futures col·laboracions.