Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La ministra Molné, durant la cerimònia de jurament i nomenament definitiu de la promoció 58 d'agents de Policia. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Interior

Molné assegura que el pla contra el contraban “s’està implementant” tot i que té mesures més a llarg termini

La més rellevant és la convocatòria de 15 places de Policia que es destinaran al Pas de la Casa, en la qual s'han presentat una trentena de persones

El contraban al Pas de la Casa continua portant cua, i tot i que el Govern va tirar endavant un pla de xoc per combatre’l, els comerciants de la localitat encampadana comenten que no està sent del tot eficaç. En aquest sentit, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha assegurat aquest matí que la iniciativa “s’està implementant”, però que es compon de mesures que “es podran executar a llarg termini”.

D’entre aquestes, la més rellevant és la convocatòria de 15 places d’agents de Policia que es destinaran únicament a la zona. Aquesta s’ha tancat aquest migdia, i segons ha esmentat el director del cos, Bruno Lasne, amb una trentena de persones presentades. En afegit, Lasne ha indicat que al territori fronterer s’han intensificat els reforços policials mitjançant “la unitat tècnica d’intervenció, la unitat de seguretat ciutadana i la de fronteres i estrangeria”.

“També tenim una reforma del Codi Penal que aviat entrarà a tràmit parlamentari”, ha apuntat la ministra, indicant que també s’ha inclòs una nova tipificació del delicte de contraban. A més, tot just s’acaba de modificar la normativa de mercaderia sensible i “s’ha de veure quin impacte tindrà”. Per tot plegat, la titular de Justícia i Interior ha defensat que el pla no sigui actualment 100% efectiu perquè “s’ha d’acabar d’implementar”.

Convocades 15 noves places de Policia per reforçar la seguretat al Pas de la Casa i posa fre al contraban de tabac

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
França tancarà finalment l’accés fronterer amb Andorra a partir d’aquest mateix divendres a les sis de la tarda
Les gelades registrades a la vall central provoquen l’atenció d’unes 134 persones al Servei d’Urgències per caigudes
La promoció 58 d’agents de Policia jura el càrrec i Lasne celebra que el cos està a punt d’arribar als 290 efectius

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Protecció Civil activa la prealerta per un episodi de neu amb avisos taronja al nord i groc al centre i sud del país
  • Parròquies, Societat
Un centenar de persones són ateses a Urgències per caigudes provocades pel gel als carrers de la vall central
  • Societat
Caigudes i ensurts al centre d’Andorra, sobretot a primera hora: “Estava tot gelat, no hi havien tirat sal ni res”
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella lamenta els accidents per la gelada i anuncia una revisió dels protocols existents
  • Parròquies
Escaldes se suma a Andorra la Vella en assenyalar la manca d’avís del Servei Meteorològic i de Protecció Civil
  • Parròquies, Societat
Un centenar de persones són ateses a Urgències per caigudes provocades pel gel als carrers de la vall central
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu