Molné assegura que el pla contra el contraban “s’està implementant” tot i que té mesures més a llarg termini

El contraban al Pas de la Casa continua portant cua, i tot i que el Govern va tirar endavant un pla de xoc per combatre’l, els comerciants de la localitat encampadana comenten que no està sent del tot eficaç. En aquest sentit, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha assegurat aquest matí que la iniciativa “s’està implementant”, però que es compon de mesures que “es podran executar a llarg termini”.
D’entre aquestes, la més rellevant és la convocatòria de 15 places d’agents de Policia que es destinaran únicament a la zona. Aquesta s’ha tancat aquest migdia, i segons ha esmentat el director del cos, Bruno Lasne, amb una trentena de persones presentades. En afegit, Lasne ha indicat que al territori fronterer s’han intensificat els reforços policials mitjançant “la unitat tècnica d’intervenció, la unitat de seguretat ciutadana i la de fronteres i estrangeria”.
“També tenim una reforma del Codi Penal que aviat entrarà a tràmit parlamentari”, ha apuntat la ministra, indicant que també s’ha inclòs una nova tipificació del delicte de contraban. A més, tot just s’acaba de modificar la normativa de mercaderia sensible i “s’ha de veure quin impacte tindrà”. Per tot plegat, la titular de Justícia i Interior ha defensat que el pla no sigui actualment 100% efectiu perquè “s’ha d’acabar d’implementar”.