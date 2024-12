El 69,7% dels andorrans veu el preu de l’habitatge com el principal problema del país

El preu de l’habitatge continua sent la principal preocupació dels andorrans, segons l’últim informe de l’Observatori d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), presentat avui. Un 69,7% dels enquestats assenyala l’habitatge com el principal problema del país, seguit pels salaris baixos, que preocupen un 21,2%, i pel trànsit i els problemes de mobilitat, esmentats per un 15%. “Moltes persones ens han comentat que el preu dels lloguers és molt elevat respecte als salaris d’Andorra, o que els salaris són molt baixos en relació amb el cost de vida“, ha explicat el director de l’Observatori, Joan Micó.

Segons l’informe, la mitjana del percentatge d’ingressos mensuals que les llars destinen al pagament de l’habitatge és del 34,6%. Un 25% de les persones enquestades afirma que dedica menys d’un 30% dels seus ingressos a l’habitatge, mentre que un 39% hi destina entre un 30% i un 49%, i prop d’un 17% en dediquen més de la meitat.

L’habitatge lidera les preocupacions dels andorrans des del 2023, quan es va assolir un pic històric del 80%. A més, l’informe detalla que un 60,8% dels enquestats viu en un habitatge de lloguer, mentre que només un 25% té un habitatge en propietat completament pagat i un 12,4% en propietat pendent de pagament. El preu dels lloguers ha augmentat de mitjana un 3% respecte a l’any anterior, amb increments més pronunciats, del 12%, per als contractes d’un any o menys d’antiguitat.

Divisió d’opinions sobre el turisme

Pel que fa al turisme, un 76% dels enquestats considera que el tracte que reben els visitants a Andorra és bo o molt bo, mentre que només un 16% ho qualifica de regular i un 3% de dolent o molt dolent. Aquestes xifres mostren una millora respecte a enquestes anteriors, amb un increment en la percepció positiva del tracte als turistes. No obstant això, un 51% dels enquestats creu que Andorra ha arribat o està a punt d’assolir el límit de la seva capacitat per oferir serveis als turistes. En canvi, un 42% considera que el país ha de continuar atraient més visitants, mentre que un 8% no té una opinió clara.

Augmenta la preocupació per la immigració

L’informe també destaca un increment en el percentatge de persones que consideren la immigració com un dels principals problemes del país, situant-se entre un 5% i un 6%. Encara que aquesta dada no és majoritària, Micó ha assenyalat que és rellevant perquè abans no es detectava aquesta preocupació. “És un percentatge mínim, però també és cert que abans no existia. Penso que s’ha de tenir present per entendre les pors que tenen les persones i per vigilar els discursos d’extrema dreta“, ha advertit.