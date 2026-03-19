Més de mig milió de viatgers utilitzen el transport internacional durant el 2025, un 15% més que l’any anterior

Les empreses andorranes de transport internacional regular de viatgers han dut a terme un total de 32.907 trajectes durant el 2025, amb una distribució pràcticament equilibrada: 16.613 serveis d’arribada al Principat i 16.294 de sortida cap a l’exterior. En conjunt, s’han transportat 515.739 passatgers, dels quals 258.636 han arribat a Andorra i 257.103 n’han sortit.
L’activitat del sector manté una evolució positiva. El nombre total de viatges creix un 3,3% respecte al 2024, amb un increment del 2,6% en els serveis d’entrada i del 4,1% en els de sortida. Pel que fa al volum de passatgers, l’augment és encara més destacat, amb una pujada global del 15%, que es reflecteix tant en les arribades (+15,7%) com en les sortides (+14,4%).
Pel que fa a les destinacions, Barcelona concentra la major part dels trajectes de sortida (60,7%), seguida de Lleida (25,9%) i Tolosa (8,7%). En menor mesura, també hi ha connexions amb Ax-les-Thermes (3,6%), Porto (0,8%) i la Costa Daurada (0,3%).
En relació amb el perfil dels usuaris, els residents a Andorra representen el 18,2% dels passatgers, dos punts més que l’any anterior, mentre que el 81,8% són visitants. Entre aquests, creix lleugerament el pes dels visitants francesos i d’altres procedències, mentre que el percentatge d’espanyols disminueix en 3,3 punts.
També es detecta un augment del perfil turístic entre els visitants en tots els orígens, especialment entre els de fora d’Espanya i França. La franja d’edat predominant se situa entre els 25 i els 44 anys. Finalment, els desplaçaments per motius professionals també guanyen pes, fins a arribar al 6% del total, amb un increment d’1,1 punts percentuals respecte al 2024.