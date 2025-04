Dues fases diferenciades

Més de 1.100 persones omplen el Palau de Gel durant una Setmana Santa d’activitat intensa

El centre d’oci i esport de Canillo combina activitats lúdiques, competicions internacionals i propostes promocionals per al públic local

El Palau de Gel ha viscut una Setmana Santa molt activa, dividida en dues fases diferenciades que han consolidat l’equipament com un espai de referència per a l’oci i l’esport a Andorra. La primera part, corresponent als dies festius de Setmana Santa, va registrar una àmplia participació amb un total de 1.180 persones que van gaudir de les activitats programades durant els quatre dies. El dissabte 19 d’abril va ser el dia de màxima afluència, amb una ocupació elevada en totes les instal·lacions del centre.

Durant aquella jornada es van vendre 220 entrades a la piscina —tant a la zona esportiva com a la zona Splash—, 400 entrades per a la pista de gel i 13 entrades per al rocòdrom. La pista de gel va mantenir una ocupació completa al llarg de tot el dia, combinant les sessions públiques amb un stage internacional de patinatge i els entrenaments de la Development Cup.

La segona part de l’activitat, des del dimarts 22 fins al dissabte 26 d’abril, ha estat protagonitzada per la Men’s Development Cup, que ha atret nous públics i ha dinamitzat l’ambient esportiu i social del Palau. La competició ha tingut també un impacte positiu en el restaurant del centre, que ha servit prop de 100 dinars diaris.

Segons ha valorat la directora del Palau de Gel, Sira Puig, “l’activitat s’ha distribuït de manera equilibrada entre les diferents instal·lacions, i ha permès una bona convivència entre competicions esportives, entrenaments, estades i propostes lúdiques”, fent un balanç positiu d’aquesta Setmana Santa. “Aquestes diverses accions reafirmen i consoliden el compromís de Canillo i del Palau de Gel com a centre esportiu i d’oci de referència”, ha continuat.

Com a iniciativa promocional adreçada al públic local, els titulars del Carnet Jove d’Andorra poden continuar gaudint d’un 50% de descompte en l’entrada d’una hora a la zona Splash fins al 4 de maig, amb un màxim de dos usos per persona.

El cap de setmana vinent, el dissabte 3 de maig, el Palau de Gel tornarà a acollir un esdeveniment esportiu, amb la celebració de la Copa Cim Canillo – Campionat Nacional d’Andorra de patinatge sobre gel, organitzat per la Federació Andorrana d’Esports de Gel.