Mas assegura que les ajudes per als afectats no seran “limitatives” davant l’impacte econòmic del tall de l’RN20

La reunió de cònsols, celebrada aquest dimarts, ha dedicat una part central del debat a les conseqüències del tall de l’RN20 a França i a les mesures per minimitzar-ne l’impacte, especialment al Pas de la Casa. Tant el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, com la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, han coincidit a remarcar que es tracta d’una afectació global per al país, tot i que amb una incidència directa sobre la parròquia encampadana.
Així, Mas ha explicat que el comú s’aproparà a la zona afectada una vegada les autoritats franceses ho permetin per conèixer de primera mà l’evolució dels treballs d’estabilització. En aquest sentit, ha recordat que es tracta d’“una esllavissada de gran magnitud”, amb diverses zones compromeses, i que actualment “tots els mitjans tècnics estan mobilitzats” per garantir la seguretat abans de qualsevol reobertura parcial.
Pel que fa a les ajudes, la mandatària encampadana ha indicat que el treball conjunt amb el Govern ja està en marxa i que aviat es podran començar a concretar mesures. Tot i això, ha subratllat que “les ajudes que puguem anunciar no són limitatives”, ja que l’afectació prevista és d’uns tres mesos i caldrà adaptar les respostes a l’impacte real que es vagi detectant sobre el teixit econòmic.
En aquesta línia, Mas ha destacat també la coordinació constant amb el Govern, tant amb els ministeris implicats com també amb el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa. D’aquesta manera, ha remarcat que encara s’ha de valorar “quines ajudes assumirà el Govern i quines complementarem des del comú”, amb la voluntat d’actuar de manera coordinada i no duplicar esforços.
Un altre missatge clau traslladat durant la reunió és que, malgrat el tall de l’RN20, el Pas de la Casa no està aïllat. Mas ha insistit que “l’accés no està completament tallat”, ja que continuen operatives altres rutes alternatives i connexions, un fet que considera fonamental comunicar amb claredat tant als visitants com als residents.
En aquesta línia, la cònsol ha fet una crida a incentivar el turisme intern i la solidaritat amb el Pas de la Casa. “Avui més que mai hem de ser solidaris amb el Pas”, ha afirmat, animant la ciutadania a desplaçar-s’hi i donar suport al comerç local mentre duri la situació excepcional.
Des de Canillo indiquen que també hi ha hagut afectacions, en menor mesura, a la zona de Soldeu i a la part alta de la parròquia
Per la seva banda, el cònsol major de Canillo ha reconegut que a la parròquia ja s’han detectat anul·lacions puntuals en el sector hoteler, sobretot a l’inici del tall, tot i que en molts casos s’han pogut compensar amb noves reserves o canvis de dates. Segons ha explicat, l’impacte ha estat “menor en volum” que al comerç al detall, molt més concentrat al Pas de la Casa.
Alcobé ha remarcat que, malgrat les dificultats, les connexions amb França continuen existint, sigui per altres vies viàries o mitjançant el tren, que “està operatiu al 100% i reforçat”. Tot plegat, ha conclòs, permet garantir la mobilitat i transmetre que “el país no està aïllat”, encara que els desplaçaments puguin ser més llargs mentre durin les obres a l’RN20.