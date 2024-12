L’exmarit de la dona del saig afirma que la filtració del cas s’ha donat després de posar la denúncia

El denunciant i exmarit de la saig que presumptament s’hauria apropiat de mobles de pisos embargats ha manifestat rebuig davant d’un mitjà de comunicació digital que va fer públic el seu cas. El denunciant afirma a EL PERIÒDIC que el mitjà ha tergiversat les seves paraules en un cas de presumpta mala praxi que involucra la seva exdona i en el qual també es troba immers un llarg conflicte familiar. Aquesta situació, la qual s’ha fet pública després de la presentació d’una denúncia formal, ha esdevingut especialment controvertida per una presumpta filtració d’informació després que l’home hagués interposat la denúncia a les dependències policials, fet que el denunciant considera greu i que ha contribuït a la propagació de dades inexactes.

El cas s’origina en una denúncia presentada per l’home contra la seva exdona, a qui acusa d’apropiar-se indegudament de mobiliari de pisos embargats, aprofitant la seva posició professional. Segons el denunciant, aquestes situacions haurien tingut lloc durant els darrers anys, i en un cas puntual ell mateix hi va participar, tot i que assegura que en aquell moment desconeixia que els mobles no eren comprats. “Jo vaig estar al pis de Ransol, a l’edifici Ginesta, perquè ella em va dir que els mobles eren legítims. Quan vaig descobrir què feia, li vaig dir que aturés aquesta pràctica o la denunciaria”, afirma. Aquesta versió, segons explica, consta a la denúncia presentada a la Policia, però que tot i haver explicat aquesta mateixa situació al mitjà, “aquest ha escrit coses que no són certes ni que tan sols vaig dir”.

Malgrat aquesta explicació, el denunciant assegura que el mitjà digital ha publicat informació que no s’ajusta a la realitat. En concret, a l’article s’afirma que ell hauria participat en múltiples casos similars, la qual cosa ell nega categòricament. “Han publicat que vaig participar en quatre o cinc robatoris, però això no és cert. Tergiversa el que vaig dir i posa en dubte la meva credibilitat”, lamenta. Davant d’aquesta situació, els seus advocats estan preparant una denúncia per difamació contra el mitjà en qüestió. A més, l’home assegura haver contactat ambaquest per demanar una rectificació, però no ha obtingut una resposta favorable. “Em van dir que no es podia canviar res, tot i que gran part del que han publicat no és correcte”, explica.

Un altre punt clau d’aquest cas és la filtració de la informació relacionada amb la denúncia. L’home assegura que ell no va ser l’origen de la difusió pública d’aquesta informació. “Vaig començar a rebre trucades de periodistes, però no vaig acceptar parlar amb ningú fins després d’haver parlat amb els meus advocats. Vaig decidir explicar-los el cas per aclarir els fets, però tinc clar que no vaig ser jo qui va filtrar la denúncia. Això m’inquieta, perquè no només afecta la meva privacitat, sinó que va més enllà”, manifesta.

El conflicte, però, no es limita a aquesta denúncia per mala praxi. El denunciant també ha afirmat a EL PERIÒDIC que ha interposat una denúncia per agressió contra la seva exdona, en la qual manifesta que “ella va intentar tallar-me amb un ganivet”, afegint que “ara s’ha admès i veurem com continua tot”. Finalment, l’home apuntala que “el meu objectiu era posar una denúncia perquè estic cansat. No esperava que tot això prengués aquesta dimensió mediàtica ni que es convertís en una font de desinformació sobre mi”, explica.