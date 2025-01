Les obres de remodelació de les places del Poble i Vinyes comencen amb un objectiu revitalitzador

Aquest dilluns, 13 de gener, donarà inicia a les obres de remodelació de les places del Poble i Vinyes a Andorra la Vella, un projecte amb una durada prevista de set mesos. L’objectiu principal és transformar aquests espais públics en punts de trobada actius i dinàmics al llarg de tot l’any, segons ha informat el Comú d’Andorra la Vella en un comunicat de premsa.

Amb un pressupost de 2.588.834 euros, les obres, adjudicades el passat 5 de desembre, s’han planificat perquè tinguin lloc després del desmuntatge de les instal·lacions del Poblet de Nadal. La iniciativa, sota el lema “Una plaça amb ànima”, vol dotar aquests espais de zones verdes, àrees de descans, espais per a jocs infantils i juvenils, així com infraestructures per a celebracions populars. El projecte també aposta per la sostenibilitat i la millora de la impermeabilització de l’equipament.

El cònsol major, Sergi González, ha destacat que aquesta remodelació “transformarà la plaça del Poble en un punt de trobada que uneixi i reflecteixi l’esperit i la comunitat de la nostra parròquia”. En aquest sentit, ha subratllat la importància del procés participatiu, que ha comptat amb més de 300 aportacions ciutadanes per definir el futur d’aquests espais.

Durant el període de treballs, els ascensors panoràmics de l’aparcament Centre Ciutat quedaran inhabilitats, així com les passarel·les Rambla Molines i Rosa Ferrer. Com a alternativa, s’habilitaran els ascensors tríplex situats al vestíbul del Centre de Congressos i es crearà un pas segur per garantir la mobilitat dels usuaris, incloent-hi els participants en activitats extraescolars a la sala polivalent del Centre de Congressos.

El Comú també ha anunciat una trobada explicativa amb els veïns de la parròquia, prevista per al 29 de gener al Centre de Congressos, amb l’objectiu de proporcionar més detalls sobre la remodelació i resoldre possibles dubtes.

Amb cinc “ànimes” diferenciades —la calmada, l’activa, la festiva, la sostenible i l’atractiva— el projecte aspira a revitalitzar aquests espais, fent-los més accessibles, atractius i funcionals per a tots els ciutadans. Aquesta reforma marca un pas més en el compromís del Comú d’Andorra la Vella per embellir i millorar la qualitat de vida al centre de la parròquia.