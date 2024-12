Les línies L1 i Bus Exprés registren un increment del 22% d’usuaris i reforcen la crida al civisme

Autocars Nadal ha donat a conèixer aquest matí els resultats de l’enquesta de satisfacció del 2024, en un acte que ha servit per posar en valor l’augment d’un 22% en el nombre d’usuaris respecte a l’any anterior en les línies L1 i Bus Exprés. El director general de la companyia, Bartumeu Gabriel, ha destacat aquesta dada com una mostra de l’èxit del bus gratuït: “Hem mantingut la mateixa valoració i, a més, hem augmentat molt els usuaris gràcies al bus gratuït. Això també ens permet poder anar millorant cada any”, ha afirmat Gabriel, qui ha posat en relleu que aquesta eina, la qual es realitza anualment, és clau per avaluar els punts forts i febles del servei.

Tot i els bons resultats, Gabriel ha admès que el servei té aspectes a polir. Entre les queixes més habituals dels usuaris es troben els retards dels autobusos, especialment en moments de col·lapse viari o durant grans esdeveniments. “Ens diuen molts que a vegades els busos van en retard. Això passa sovint per les cues, els esdeveniments i altres factors que ens fan parar al mig del trajecte”, ha explicat. També ha destacat que, sovint, els conductors són els receptors directes de les queixes, encara que no tinguin responsabilitat en aquests retards: “Moltes vegades els fan les queixes amb ells, i no és culpa seva”, ha remarcat.

A banda dels horaris, Gabriel posat èmfasi en la necessitat de fomentar el civisme entre els usuaris, especialment pel que fa a l’ús dels seients reservats. “Volem fer una campanya cada any perquè la gent sigui més sensible amb les persones grans, embarassades o amb dificultats. És important que trobin un espai lliure per seure còmodament quan pugin al bus”, ha destacat, tot afegint que aquesta manca de sensibilitat es nota especialment en els moments en què els escolars utilitzen massivament el servei. “Els escolars s’amontonen i les persones grans o amb dificultats es troben descol·locades”, ha indicat.

Pel que fa a les millores en la qualitat del servei, Gabriel ha explicat que l’empresa manté una política d’adaptació a les necessitats de la població. Aquest enfocament inclou reforçar les línies durant els períodes de més demanda, com en èpoques de mal temps. “A vegades ens trobem que hi ha dies en què els busos no estan plens i ens preguntem per què. Però quan fa fred, plou o neva una mica, els busos s’omplen de seguida”, ha explicat el director d’Autocars Nadal, destacant que aquestes situacions evidencien la variabilitat del nombre d’usuaris en funció de les condicions meteorològiques.

Els treballadors extracomunitaris, una part integradora del servei

Gabriel també ha abordat la composició de la plantilla de conductors de l’empresa, explicant que tot i que la majoria són europeus, cada vegada hi ha més treballadors extracomunitaris, en especial argentins. “La gran majoria que tenim són de la comunitat europea, però també tenim extracomunitaris, com argentins que han vingut a treballar amb nosaltres”, ha remarcat.

El director ha ressaltat que aquests treballadors s’han adaptat molt bé tant a l’empresa com al país. Alguns fa anys que formen part de la plantilla, mentre que altres hi treballen temporalment per cobrir necessitats puntuals. “Aquest any n’han arribat quatre més de temporada per completar la plantilla”, ha indicat Gabriel, assegurant que aquests professionals han demostrat un alt nivell de dedicació i implicació. “Són persones que ens estan donant molt bon servei i que s’han adaptat molt bé a l’empresa i al país”, ha especificat.

Per garantir la qualitat del servei, Gabriel ha explicat que l’empresa ofereix formació específica als treballadors extracomunitaris, enfocada a conèixer el territori i a integrar-se en la cultura local. “Els formem perquè coneguin el país, aprenguin una mica de català i es puguin comunicar millor amb els usuaris. És important que puguin dir un bon dia o un gràcies”, ha afirmat. Actualment, dels 70 conductors que formen la plantilla d’Autocars Nadal, 10 són extracomunitaris. “És un percentatge menor, però són treballadors molt valorats per la seva dedicació i implicació”, ha conclòs.