  • El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, aquest dimarts a Ràdio Andorra. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
'L’observació d’avui és la protecció del demà'

La xarxa meteorològica augmentarà fins a les 31 estacions amb tres nous punts a Encamp, la Massana i Sant Julià

Forné destaca que “teníem les fons de vall més sense cobrir” i que els nous dispositius permetran millorar la precisió dels sistemes d’alerta actuals

El Principat ha commemorat aquest dimarts el Dia Mundial de la Meteorologia amb un acte a Ràdio Andorra, sota el lema ‘L’observació d’avui és la protecció del demà’, una jornada que, tot i celebrar-se oficialment el 23 de març, s’ha traslladat a avui. En aquest marc, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha destacat la importància de la recollida de dades per a la presa de decisions, tant en l’àmbit públic com privat. “El Servei Meteorològic està cada vegada més professionalitzat i les dades i l’observació són molt importants per escollir les millors polítiques públiques, però també accions privades”, així com per millorar els sistemes d’alerta.

En aquest sentit, ha subratllat que Protecció Civil emet avisos “cada vegada de forma més contínua i més avançada per alertar a la ciutadania”, tot destacant que aquesta evolució es tradueix en l’ampliació de la xarxa d’estacions meteorològiques arreu del país. Així, Forné ha posat en valor que, actualment, Andorra compta amb 28 punts de mesura, però que aquest 2026 s’arribarà fins a les 31 estacions: “Disposarem de totes elles per cobrir tot el territori”, ha apuntalat. L’ampliació es farà amb la instal·lació de tres noves estacions a zones de fons de vall, àrees que fins ara quedaven menys cobertes. “Teníem les fons de vall més sense cobrir”, ha reconegut Forné, qui ha concretat que els nous equipaments s’ubicaran a Encamp, la Massana i Sant Julià de Lòria.

Aquestes noves estacions s’instal·laran “durant aquest període més primaverenc i més estival” i està previst que estiguin plenament operatives “a final d’estiu”, tot sota l’objectiu de garantir una cobertura més completa del territori i millorar la qualitat de les dades recollides. “La presa de dades és molt important per fer aquestes polítiques tan acurades i informar a la ciutadania”, ha apuntalat, tot afegint que “tenim una quantitat d’estacions meteorològiques rellevant al nostre país que ens serveix per obtenir les millors dades”. Unes dades que, segons ha insistit, no només responen a una qüestió tecnològica, sinó també de coneixement per “fer les millors polítiques”, així com els butlletins, per exemple, que es fan des del Servei Meteorològic.

