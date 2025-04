Gastronomia

La Ruta de la Tapa laurediana arriba enguany fins als 18 restauradors, tot potenciant la tapa dolça

Serà novament en format de quatre dies, del 7 al 10 de maig, i tornarà a ser íntegra pel poble de Sant Julià recuperant la 'Ruta a peu'

“És un dels esdeveniments que més il·lusió ens fa al Comú”. Així ha començat la consellera de Turisme de Sant Julià de Lòria, Judith López, la roda de premsa de presentació de la Ruta de la Tapa, una cita que enguany arriba a la 16a edició amb novetats rellevants. La primera d’elles que, en comparació amb l’any anterior, s’han incorporat quatre restauradors per arribar fins als 18, tot consolidant la tapa dolça. “En volíem més”, ha indicat López en aquest sentit, assenyalant que també hi haurà un premi per a aquests canapès dolços.

L’edició d’aquest 2025 serà de nou en format de quatre dies, del 7 al 10 de maig, i tornarà a ser íntegra pel poble lauredià recuperant la ‘Ruta a peu’. És a dir, “no inclourem els quarts com hem fet en altres ocasions”, ha detallat la consellera de Turisme, indicant que ho han parlat amb els restauradors de les zones “i estan d’acord”. Així, el trajecte anirà des del Bar Restaurant 100 X Hora fins a la Pizzeria Angelo: “Creiem que així es faciliten les coses, ja que altres anys ens hem trobat amb problemes logístics”.

Entre altres novetats, el patrocinador principal des d’aquest any serà IDPA, empresa que aportarà la cervesa El Águila i la sidra Ladrón de Manzanas com a begudes per maridar amb les tapes. “Estem molt il·lusionats perquè des de la nostra empresa creiem que l’hostaleria és un dels motors del país”, ha citat el director general IDPA, Arnaud Olive. També ha afegit que han escollit aquestes dues begudes perquè la primera “té una connotació molt gastronòmica”, mentre que en el cas de la segona, servirà per potenciar les racions dolces.

La tapa que oferirà el restaurant ‘Racó de la tapa’. | ANA / M.R.

Per la seva part, la cap del departament de Turisme, Canòlich Ribot, ha fet esment de les activitats que acompanyaran la Ruta de la Tapa. El dimecres i el dijous repetirà la ‘Màgia d’aprop’ amb tres mags i una maga, mentre que el divendres actuarà la xaranga HoPeta Street Band. L’endemà dissabte, també com a novetat, el grup de versions Els Senyora oferirà un concert a la plaça de la Germandat de 23.00 a 01.00 hores. “El poble l’any passat estava ple i creiem que la plaça és el nucli on tothom s’hi pot agrupar i acabar de passar una bona estona després d’haver degustat tantes tapes”, ha completat.

Ribot ha recordat que es mantindrà el preu de quatre euros per ració i que el funcionament de les votacions mitjançant la pàgina web serà el mateix que els darrers anys, així com que es repartiran 130 lots. En darrer lloc, ha comentat l’última innovació, i és que algunes tapes podran ser per emportar: “Molta gent agraeix aquesta possibilitat”.