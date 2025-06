Normalització i fi a la invisibilitat

La realitat LGTBI progressa al territori, ara ja dinamitzant els espais nocturns i buscant així l’equitat desitjada

Entre Nous ha col·laborat amb la Borda Pairal per organitzar una primera festivitat que se sumarà a la marxa reivindicativa de Diversand

Que una festa de temàtica gai arribi fins i tot a una discoteca reputada i coneguda al país com és la Borda Pairal d’Andorra la Vella és tot un èxit a celebrar i que hauria de començar a servir per fer entendre a la societat que d’igual manera que les persones heterosexuals gaudeixen de qualsevol espai d’oci nocturn, el col·lectiu LGTBIQ+ també ha de tenir uns indrets de lleure reservats per a ells.

No es tracta, quedi per endavant, de separar a uns d’altres, sinó deixar lliure decisió a qualsevol d’estar i anar on vulgui i normalitzar alhora aquest tipus de celebracions que el que busquen no va més enllà de promoure un entorn més inclusiu i igualitari. Retornant al primer punt, i coincidint demà amb el Dia Internacional de l’Orgull LGBTI, el local Entre Nous ha preparat aquesta festa a la discoteca esmentada en una cita que anirà de les 23.00 fins a les 04.00 hores.

“Estem molt contents d’aquesta col·laboració amb la Borda perquè, contràriament del que puguin creure alguns, els seus organitzadors tenien moltes ganes de preparar una festa ambientada per al col·lectiu“, ha fet saber a EL PERIÒDIC l’Hocine Haciane, propietari del bar Entre Nous situat a la capital, afegint que “ha sorprès a molts la iniciativa” i ja compten amb un centenar de persones inscrites. Pel que fa a la dinàmica i programació de la festa, amb el nom ‘PRIDE Andorra’, tindrà de les 23.00 fins a la 01.00 hores música pop i de dives i amb la lectura de cartes d’una tarotera a la terrassa, mentre que a partir d’aquesta hora començarà una música d’estil house i ‘progre’ amb l’animació d’un gogó. “L’última hora, de 03.00 a 04.00 hores, la destinarem a posar una mica més de pop per animar l’ambient i cloure així la festa”, ha avançat Haciane.

En aquest sentit, el propietari del local gai, creat ara fa just dos anys i sent el primer al Principat d’aquesta naturalesa, ha comentat que ja va intentar organitzar una festa l’any passat en honor al Dia de l’Orgull, “però va resultar molt petita, perquè el meu bar té un espai molt reduït i l’acord amb la Borda ha sigut fantàstic perquè a part, diria que mai s’ha organitzat una celebració purament per a gais al país”. Una fita inèdita que acompanyarà molt bé de cara a la nit la jornada que ha organitzat Diversand i la seva vicepresidenta, Isabella Vargas, amb el lema ‘Celebra’t’ que tindrà lloc tot el dia al Parc Central. “Hem preparat un conjunt d’activitats com un taller de pancartes reivindicatives i a partir de les 17.30 hores està previst que surti la marxa des de l’avinguda Meritxell per a la zona de vinanats fins retornar al parc per llegir el manifest i acabar amb alguns concerts fins la nit”, ha recordat Vargas.

Una entretinguda jornada que enguany centra la seva temàtica en els esdeveniments que passen al món i que, segons desprèn la mateixa portaveu de Diversand, “ens fan posar en dubte la democràcia com hem vist a Hongria amb un intent per part del seu govern de cancel·lar la marxa en honor a la Diada i que posen en greu perill els drets de les persones LGTBI”. Fent una crida al fet que aquest col·lectiu existeix i està molt present a Andorra i arreu, Vargas ha aprofitat per avançar que un dels reclams nacionals que es llegiran demà al manifest és el de publicar el reglament d’atenció sanitària per a persones transsexuals. Una possibilitat que exigeix tot un col·lectiu i que se suma, perquè no dir-ho, a altres protestes socials com la d’aconseguir la despenalització de l’avortament.