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  • El coll Blanc registra els primers flocs a 2.540 metres. | Grandvalira
Alex Montero Carrer
  • Societat
Meteorologia

La neu enfarina el Pas de la Casa, però les previsions allunyen les nevades significatives fins a finals d’octubre

La pertorbació Adam deixa precipitacions i un descens de les temperatures, mentre la cota de neu podria enfilar-se fins als 3.500 metres

La neu ha fet acte de presència aquest diumenge al Pas de la Casa, concretament a la zona del coll Blanc, situada a 2.540 metres d’altitud, on s’ha registrat una lleugera enfarinada durant la matinada. Els primers flocs han quedat recollits per les càmeres de Grandvalira, en una jornada en què la temperatura en aquest punt se situava en els 0,1 graus centígrads. Tot i aquesta primera aparició de la neu, les previsions meteorològiques no anticipen, de moment, nevades significatives durant la segona quinzena d’octubre.

Segons el Servei Meteorològic d’Andorra, la pertorbació aïllada Adam està deixant una jornada marcada per les precipitacions i el descens de les temperatures. En aquest context, la cota de neu podria baixar puntualment fins als 2.200 metres al llarg del diumenge, mentre que les precipitacions es concentraran principalment durant el matí i tendiran a perdre intensitat a mesura que avanci la tarda. De cara a la nit, però, es preveu que la cota torni a enfilar-se fins als 2.700 metres.

Més enllà d’aquest episodi, els pronòstics apunten a una presència escassa de precipitacions durant la resta del mes, amb la possibilitat d’algun nou episodi cap als dies 26 i 27 d’octubre

Malgrat aquest episodi, la situació meteorològica continua caracteritzada per unes cotes de neu elevades per a l’època de l’any. A mitjan octubre ja es podrien registrar nevades puntuals al voltant dels 2.000 o 2.200 metres, però les previsions per als pròxims dies situen la cota generalment en altituds superiors, al voltant dels 2.600 metres, amb la possibilitat que arribi fins als 3.500 metres a finals de mes.

Pel que fa a l’evolució immediata, dilluns encara es podrien produir precipitacions, mentre que la previsió per a dimarts presenta un grau d’incertesa elevat. Més enllà d’aquest episodi, els pronòstics apunten a una presència escassa de precipitacions durant la resta del mes, amb la possibilitat d’algun nou episodi cap als dies 26 i 27 d’octubre. En aquest cas, la cota de neu podria situar-se prop dels 4.000 metres, fet que dificultaria l’aparició de nevades a les cotes habituals de les estacions d’esquí.

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