Investigació policial oberta

Afers Socials confirma que la menor presumptament segrestada es troba a la Gavernera fins resolució judicial

La Policia teoritza que hauria pujat voluntàriament al vehicle d’un home de 37 anys per anar a buscar drogues en una localitat propera

La investigació del presumpte segrest d’una jove de 16 anys, ocorregut dissabte a la tarda, continua oberta. Sobre això ha parlat avui la directora del Departament d’Infància, Adolescència i Joventut del ministeri d’Afers Socials, Laura Mas, qui ha confirmat que la presumpta víctima es troba actualment acollida al centre de menors, a la Gavernera, com bé ha puntualitzat més tard la ministra de la cartera citada, Trini Marín. En aquest sentit, s’espera conèixer quin és el centre de menors francès en el qual estava per efectuar el seu possible trasllat, així com “rebre més informació per part del Ministeri d’Interior i Justícia”.

És per això que l’última informació facilitada per la Policia mitjançant un comunicat oficial apuntava que la menor hauria fugit la matinada de dissabte d’un centre de menors a França, i posteriorment, hauria pujat voluntàriament al vehicle d’un home de 37 anys per anar a buscar drogues en una localitat propera.

Aquest va ser detingut dissabte a la tarda a Sant Julià de Lòria, després que la noia alertés una treballadora d’una benzinera d’Aixovall manifestant que estava sent segrestada. La Policia va intervenir immediatament i va detenir el conductor, un individu no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat.

La recerca policial apunta que, en un moment del trajecte, l’home hauria desviat la ruta acordada, fet que va generar alarma en la menor. A través del seu telèfon mòbil i d’amagat, hauria començat a enviar missatges a amics i familiars advertint del comportament de l’home. Aquesta situació va portar els familiars a interposar una denúncia a França, que va activar una notificació interna per desaparició inquietant amb possible segrest als cossos de seguretat francesos.

Segons detalla el comunicat policial, la parella hauria accedit al Principat pel Pas de la Casa. Posteriorment, en intentar sortir del país pel punt fronterer del riu Runer, la Policia Nacional espanyola els va denegar l’entrada a territori espanyol perquè la menor no disposava de documentació. Davant d’aquesta situació, van haver de retornar pel mateix punt i, ja en territori andorrà, van ser sotmesos a un control policial, durant el qual es va detectar que transportaven tabac de contraban valorat en aproximadament 5.000 euros.

En cap dels controls previs la jove va manifestar cap senyal d’alerta als agents. No va ser fins a l’aturada a la benzinera que, aprofitant una distracció del conductor, va baixar del vehicle i va demanar ajuda. Arran de les primeres comprovacions amb les autoritats franceses, la Policia va procedir a la detenció de l’home per presumptament retenir la menor contra la seva voluntat.