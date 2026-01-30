Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Andreu ha volgut contextualitzar les acusacions i ha assegurat que, si aquests fets es produeixen, “han de ser molt puntuals i molt focalitzats. | Arxiu ANA
Elena Hernández Molina
Debat sobre salaris mínims

La CEA assegura que no té constància de pagaments irregulars, però insisteix que “això no vol dir que no passi”

Andreu afirma que les empreses coneixen la llei i recorda que la part fixa del sou “ha d’arribar al salari mínim, sense hores extres ni comissions”

“Constància no en tenim, però això no vol dir que no passi”. Amb aquesta precisió, el director de la Conferència Empresarial, Iago Andreu, ha respost a les afirmacions fetes recentment per la Unió Sindical d’Andorra (USdA) sobre suposades empreses que no pagarien el salari mínim perquè el compensarien amb hores extres.

Andreu ha remarcat que, en cas que es produeixin situacions irregulars, difícilment arribaran a coneixement de la patronal. “Quan alguna empresa fa una cosa mal feta no li expliquen a la CEA”, tot afegint que qui en pot tenir constància és “la part treballadora, que és l’afectada i la que es queixa”.

El director de la patronal ha volgut deixar clar quin és el marc legal aplicable. “Totes les empreses coneixen bé la llei i saben que el salari mínim aplica al salari base”, ha explicat, subratllant que la part fixa del sou “ha d’arribar al salari mínim, sense hores extres, sense incentius, primes ni comissions”. En aquest sentit, ha advertit que si alguna empresa intenta assolir el mínim amb conceptes variables “ho està fent malament”.

“Totes les empreses coneixen bé la llei i saben que el salari mínim aplica al salari base” – Iago Andreu

Tot i això, Andreu ha volgut contextualitzar les acusacions i ha assegurat que si aquests fets es produeixen, “han de ser molt puntuals i molt focalitzats”. Segons ha indicat, està en contacte amb moltes empreses del país, incloses de grans dimensions amb departaments de recursos humans, que “són molt conscients de com funciona la llei i com s’ha d’aplicar”.

Pel que fa a les possibles vies d’actuació, el director de la CEA ha recordat que qualsevol treballador afectat pot denunciar els fets a Inspecció de Treball i, si cal, recórrer a la via judicial. “Qui pot acabar tenint les dades és precisament Inspecció de Treball”, ha apuntat, ja que és l’organisme competent per comprovar si s’han obert expedients o s’han detectat irregularitats.

Finalment, Andreu ha assenyalat que no recorda sancions recents relacionades amb salaris per sota del mínim, tot i admetre que en el passat hi havia hagut algun cas vinculat al pagament incorrecte d’hores extres.

L’USdA assegura que hi ha empreses que no apugen els sous justificant que amb les hores extra ja superen el mínim

Llegir
