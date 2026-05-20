Condemnat a complir un any de presó condicional per agredir la parella de la seva exparella en ple carrer el 2023

El Tribunal de Corts ha condemnat un home a dotze mesos de presó condicionals per una agressió comesa l’abril del 2023 contra la parella de la seva exparella. La resolució estableix un període de suspensió de la condemna de quatre anys i condiciona la pena al pagament de la responsabilitat civil en un termini de divuit mesos. A més, l’acusat haurà d’assumir les despeses processals. En concepte de responsabilitat civil, la sentència fixa una indemnització de més de 3.000 euros per a la víctima i de més de 30 euros per a la CASS per les despeses mèdiques derivades de l’atenció sanitària.
Durant el judici, l’acusat va negar haver agredit el denunciant i va assegurar que “no recordava” els fets. A més, també va qualificar de “mentida” la versió exposada per la víctima, tot i reconèixer un episodi violent anterior que va atribuir al consum d’alcohol. En la seva declaració, va insistir que no és una persona violenta. En aquell moment, es trobava complint una situació de presó condicional.
En el judici, la fiscalia havia demanat catorze mesos de presó condicional, una indemnització de 3.000 euros i el pagament de la factura mèdica assumida per la CASS. La defensa, en canvi, va sol·licitar l’absolució argumentant que no existien proves suficients per identificar l’acusat com a autor de l’agressió.