L’USdA assegura que hi ha empreses que no apugen els sous justificant que amb les hores extra ja superen el mínim

Amb l’entrada d’un nou any, i el seu respectiu increment del salari mínim d’acord amb l’IPC −enguany del 5,4%, el doble marcat−, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha fet un crit al cel denunciant que hi ha empreses que no apliquen aquest augment perquè sumant les hores extra els treballadors superen el sou mínim. Així ho ha esmentat el tresorer de l’entitat, Joan Torra, durant la roda de premsa conjunta amb el Partit Socialdemòcrata (PS) per exposar les seves conclusions envers el resultat de l’informe del Comitè Europeu de Drets Socials del Consell d’Europa.
“A part de les hores extra també intervenen primes, o altres conceptes que no entren dins el salari mínim, per justificar que ja es cobra més que el sou mínim”, ha lamentat, assenyalant que, inclús, hi ha casos en què es fan canvis de conceptes a les nòmines. En aquest sentit, ha assegurat tenir exemples que estan investigant, un d’ells en una gran companyia, i que el primer pas a enllestir ara “serà denunciar i, si no, cap a Inspecció de Treball”.
Quant a les valoracions de l’expedient europeu, en el qual el Principat ha suspès sis dels set punts analitzats, la membre del Comitè Directiu del PS, Carla Guinot, ha mencionat que aquest “no ens l’hem de prendre com una imposició externa, sinó com una oportunitat per corregir”. A aquestes paraules, Torra ha afegit que “qui ha suspès és el Govern, no els treballadors”.
En tot cas, des d’ambdues formacions han exposat diferents propostes dividides en quatre blocs que han començat a treballar de manera interna. El primer d’ells tracta el temps de treball i la salut laboral. “Proposem establir per llei un límit clar de la jornada, amb excepcions que siguin emergències reals; descansos compensatoris obligatoris quan es fan hores extraordinàries, en casos com en la salut, revisar els convenis que han normalitzat aquestes jornades tan extenses i reduir progressivament la jornada laboral fins a les 36 hores”, ha apuntat Guinot.
El segon, envers el treball digital: “Partint de la base que la salut mental és també salut laboral, cal regular el teletreball amb garanties”. La membre del Comitè Directiu socialdemòcrata ha assenyalat en aquest cas que es necessiten especialistes que facin controls i formacions per a aquestes persones que treballen des de casa. El tercer, quant a la bretxa salarial, han proposat auditories a grans i mitjanes empreses, així com sancions “quan hi hagi desigualtats injustificades” i plans d’igualtat amb “objectius mesurables”.
El darrer té a veure amb els drets sindicals, i tot i reconèixer que ja hi ha polítiques actives per fomentar-ho, demanen una “protecció reforçada” dels representants, un foment de la negociació col·lectiva i sectorial i un finançament. En aquest darrer cas, Torra ha lamentat que sense aquesta aportació “no podem actuar ni fer formacions als treballadors”. “L’Executiu intenta vendre i enganyar que Andorra és un país normalitzat on els sindicats existeixen i en són molts, perquè la funció pública està plena, però el dictamen [del Comitè Europeu] no els entra a valorar. L’únic sindicat que dona veu al sector privat és l’USdA“, ha completat.