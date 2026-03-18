Andorra la Vella treu a concurs la gestió de l’àrea d’autocaravanes de Canrodes per reforçar el servei comunal

El comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa un concurs públic per adjudicar la gestió de l’àrea destinada a autocaravanes situada a l’aparcament comunal de Canrodes, amb la voluntat de donar resposta a l’augment d’aquest tipus de turisme.
El procés de licitació permetrà escollir l’empresa encarregada d’explotar aquest espai, que s’ha dissenyat per adaptar-se a les necessitats específiques dels usuaris d’autocaravanes. La documentació del concurs es pot consultar i descarregar a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, i les ofertes s’han de presentar per via telemàtica abans del 20 d’abril del 2026 a les 15.00 hores.
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat que aquesta iniciativa permet avançar en la millora dels serveis destinats a aquest segment. Segons ha indicat, “aquesta licitació permet avançar en la millora i professionalització dels serveis vinculats a l’acollida d’autocaravanes”, tot remarcant que es tracta d’un àmbit en creixement que requereix espais adequats i ben gestionats.
L’espai ha registrat més de 13.600 vehicles en sis mesos, amb una elevada ocupació a la zona de rotació
González també ha assenyalat que el model de concessió ha de garantir una gestió eficient i de qualitat, en coherència amb els objectius de mobilitat i d’optimització dels aparcaments comunals.
Cal recordar que l’espai de Canrodes, amb una superfície superior als 10.000 metres quadrats, integra diferents usos i serveis. Pel que fa a l’aparcament, disposa de 144 places per a vehicles, incloent-hi espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i punts de recàrrega elèctrica. A més, compta amb una zona específica per a autocaravanes amb places de pupil·latge i d’estada temporal.
Des de la seva posada en funcionament l’agost del 2025 i fins al gener del 2026, l’equipament ha registrat una elevada afluència, especialment a la zona de rotació, amb més de 13.600 vehicles, entre cotxes i autocaravanes.