Vacant en la direcció general de la Creu Roja

La candidatura d’Estopiñán obre la porta a Jordi Fernández, però sense garanties per a la direcció de l’entitat

El futur director de la Creu Roja s'escollirà en un procés obert i extern, al qual Fernández podrà optar sense tracte de favor ni lloc assegurat

La candidatura encapçalada per Alexis Estopiñán per a la presidència de la Creu Roja Andorrana ha defensat aquest dimarts un model de governança basat en la separació clara de funcions entre la junta directiva, el comitè de direcció i la figura del director general. En una trobada oberta amb socis i voluntaris, Estopiñán ha volgut aclarir la situació de Jordi Fernández, antic director general de l’entitat, enmig de les inquietuds que han planat sobre el procés electoral.

Estopiñán ha confirmat que Jordi Fernández no forma part de la seva candidatura ni es contempla la seva reincorporació directa com a director general en cas que la seva llista guanyi les eleccions. “No hi ha cap compromís”, ha assegurat. Segons ha explicat, en lloc de proposar-lo directament, la seva junta impulsarà un procés obert de selecció que serà gestionat per una empresa externa independent. “Convidarem el Jordi a presentar-se si ell ho desitja, com qualsevol altre candidat”, ha afegit, remarcant que “guanyarà el millor”.

Respecte al controvertit acomiadament de Fernández, Estopiñán ha manifestat que va ser una decisió adoptada per l’actual direcció, que la seva candidatura respecta, però de la qual discrepa en les formes i el moment: “Nosaltres hauríem esperat a la celebració de les eleccions abans de prendre una decisió així, per elegància institucional”, ha apuntat.

Sobre els rumors que vinculaven Fernández a maniobres prèvies de recollida de delegacions de vot, Estopiñán ha rebutjat les acusacions de joc brut i ha insistit que la seva candidatura ha actuat sempre d’acord amb la normativa electoral, tot i reconèixer les dificultats derivades de la manca d’accés a la base de dades de socis.

Un altre aspecte que Estopiñán ha volgut remarcar és que, si bé reconeixen les tensions internes viscudes, no preveuen aplicar vetos contra cap voluntari ni treballador. De fet, ha subratllat que revisaran expedients que puguin haver estat “mal tancats” durant l’anterior etapa, amb l’objectiu de “restituir drets i normalitzar la situació”.

Finalment, preguntat sobre la qüestió de la titulació universitària exigida per a la direcció general —un dels aspectes que va derivar en la sortida de Fernández—, Estopiñán ha estat prudent, tot indicant que serà el procés obert de selecció, definit i arbitrat per una entitat externa, el que fixarà els requisits formals i garantirà que la nova designació compleixi la normativa vigent.