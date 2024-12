‘Cortal de Gats’, una nova iniciativa per gestionar colònies felines

Després de presentar la setmana passada les noves instal·lacions del Centre de Protecció Caní d’Animals de Companyia (antiga Gossera), el Govern ha donat a conèixer avui la seva nova iniciativa per al control de colònies felines, anomenada ‘Cortal de Gats‘ i ubicada al costat del Centre de Protecció Felí. “Per coses de la vida, al costat del centre hi ha una colònia de gats ferals”, ha destacat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, afegint que “per això avui presentem aquesta tipologia de gestió que algunes associacions esperaven des de fa un any”.

L’espai, situat prop de la coneguda anteriorment com a Gatera, consisteix en un contenidor de recollida de vidre reciclat, cedit pel Grup Heracles i fabricat amb fibra de vidre. Aquest element s’ha adaptat per oferir aixopluc als gats de la colònia, alhora que actuar com un punt d’alimentació i abeurament. “Donem una segona vida a materials que probablement haurien estat reciclats, i a més concentrem en un sol espai el control dels gats comunitaris”, ha subratllat Casal.

L’interior de l’espai per acollir colònies de gats.

Durant la presentació, el ministre ha volgut remarcar que els gats d’aquesta colònia no poden integrar-se dins l’espai de la protectora perquè “són gats silvestres que han crescut fora de l’àmbit domèstic”. A més, ha recordat que “cada Comú té la competència sobre les colònies felines que es troben a les diferents parròquies”, tot i que el Govern col·labora intensament per garantir una gestió adequada. “És una tasca compartida entre tots”, ha conclòs Casal.

Finalment, el titular d’Agricultura ha informat que aquest any s’han dut a terme reformes al Centre de Protecció Felí, amb una inversió total de 20.000 euros destinada a millores en el sistema elèctric, la fontaneria i l’ampliació d’espais d’emmagatzematge. Aquestes actuacions s’emmarquen dins el compromís del Govern per millorar el benestar animal i optimitzar els recursos dels centres de protecció.