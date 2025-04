Balanç del primer any

La Llei del català registra 23 queixes en el primer any per incompliments en comerços i restauració

Els expedients disciplinaris se centren en la manca de retolació, atenció en altres llengües i absència de documents en català

El Departament de Política Lingüística ha fet balanç de les actuacions desenvolupades durant el primer any d’aplicació de la Llei de la llengua pròpia i oficial. En aquest període s’han registrat 23 queixes relacionades amb l’ús del català en diversos àmbits, principalment en el sector comercial i de restauració. Les incidències fan referència a la manca de retolació en català, l’atenció al públic en una altra llengua o l’absència de menús i altres documents en la llengua oficial.

Les queixes s’han canalitzat mitjançant expedients sancionadors oberts i instruïts pel Departament de Comerç i Turisme, mentre que el Departament de Política Lingüística n’ha resolt alguns. Dels 23 expedients, dos s’han arxivat, cinc han estat sobreseguits després que les empreses implicades esmenessin les deficiències, i un més està a punt de resoldre’s amb sanció. Aquest últim cas afecta una empresa del sector hoteler, que disposa d’un mes per abonar la sanció o presentar recurs.

En paral·lel, s’ha treballat en la coordinació entre departaments, amb reunions en matèria d’inspecció per establir protocols d’actuació comuns. També s’ha activat el procediment per a la instrucció i resolució dels expedients i es troba en preparació un fullet informatiu amb les disposicions clau de la llei. Aquest material es distribuirà durant les visites d’inspecció i entre els sol·licitants d’obertura de nous negocis, a través dels comuns.

Pel que fa a la política lingüística institucional, està previst que durant el mes de maig se celebri la primera reunió dels dos organismes creats per coordinar les actuacions del Govern i els comuns en aquest àmbit. Els representants de les institucions i entitats que en formaran part ja han estat designats i la trobada ha de servir per establir les funcions i objectius operatius a curt termini.

Finalment, el departament ha engegat una campanya interna per fomentar l’ús del català dins l’Administració general i la de justícia. La iniciativa, impulsada conjuntament amb el departament de Funció Pública i Recursos Humans, es presenta sota l’eslògan ‘El català és la llengua de l’Administració’, amb missatges complementaris com ‘Entre companys també!’ i ‘Atenem sempre els usuaris en català’. Segons la normativa vigent, el personal d’aquests àmbits ha de mantenir l’ús del català en l’atenció al públic, excepte en els casos en què l’interlocutor demani expressament una altra llengua per motius de comprensió.