Govern confia en arribar a un acord per evitar la vaga dels conductors de Coopalsa

El Govern ha reforçat les mesures de seguiment davant la possibilitat d’una vaga anunciada pels conductors de Coopalsa, prevista del 23 al 27 de gener. El secretari d’Estat de Mobilitat, David Forné, ha assegurat que s’estan fent els esforços necessaris per evitar l’aturada, tot destacant que el procés d’arbitratge en marxa podria ser clau per desbloquejar el conflicte.

“Estem molt atents a aquesta situació i treballem conjuntament amb Treball i l’empresa per assegurar un acord que permeti evitar la vaga”, ha declarat Forné en resposta als dubtes plantejats durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. El secretari d’Estat també ha subratllat la importància del servei de transport públic, qualificat com a “bàsic i essencial” per a la població.

Forné ha reiterat que el Govern confia plenament en l’arbitratge com a via de resolució. “Creiem que les parts poden assolir un consens. Confiem que aquesta vaga no arribi a produir-se”, ha insistit. Tanmateix, ha deixat clar que, si l’aturada es confirma, l’Executiu fixarà uns serveis mínims per assegurar la continuïtat del transport públic durant els cinc dies de vaga: “En cas que no s’arribi a un acord, el Govern garantirà la continuïtat del servei establint serveis mínims que siguin adequats a les necessitats de la població”, ha recalcat.

Cal recordar que el conflicte laboral té el seu origen en les reclamacions dels conductors, els quals demanen un augment salarial d’entre 400 i 500 euros mensuals i el retorn als horaris intensius suprimits recentment. Fonts sindicals han indicat que 85 treballadors estan disposats a secundar l’aturada si les negociacions no arriben a bon port abans del 17 de gener, data en què es preveu una reunió decisiva.