Els grups defensen que la nova llei de violència de gènere garanteix “una mesura de justícia” per a les víctimes

Govern assumirà de manera temporal el pagament de les indemnitzacions econòmiques a les víctimes de violència de gènere o domèstica quan l’agressor sigui declarat insolvent. Així ho preveu la modificació de la Llei 1/2015 per a l’erradicació de la violència de gènere i la violència domèstica, aprovada aquest dijous pel Consell General.
La reforma ha estat aprovada amb 24 vots a favor i 3 en contra, amb el suport de Demòcrates per Andorra, Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata, mentre que Andorra Endavant hi ha votat en contra. Els grups favorables han destacat que la mesura reforça la protecció de les víctimes, mentre que el partit de Carine Montaner ha argumentat el seu rebuig per “no compartir la manera d’arribar a l’objectiu”.
La presidenta suplent d’Andorra Endavant, Noemí Amador, ha afirmat que el seu grup “comparteix plenament l’esperit de la llei, però no el mecanisme proposat”. Segons ha dit, “no acceptarem que se’ns acusi de no estar al costat de les dones, però una cosa és compartir l’objectiu i una altra és compartir la manera d’arribar-hi”. Amador ha criticat que, “si l’agressor no pot pagar, serà la ciutadania qui assumirà la despesa”, i ha advertit que “la responsabilitat penal i social ha d’anar unida a la responsabilitat econòmica”.
Aquestes declaracions han rebut la resposta dels altres grups parlamentaris. La consellera del PS, Susanna Vela, ha aclarit que “no es tracta d’exonerar els culpables, sinó de garantir que les víctimes siguin reparades”, afegint que Govern avançarà temporalment els diners i posteriorment reclamarà la quantitat a l’agressor, destacant que “és una mesura de justícia i reparació, no d’impunitat”.
Des de Concòrdia, Núria Segués ha recordat que “han passat deu anys des de la signatura del Conveni d’Istanbul” i que aquesta reforma “garanteix per fi el dret bàsic a la reparació de les víctimes de violència masclista”. A més, ha remarcat que “primer s’ha d’actuar amb la víctima i després amb l’agressor” i que “les víctimes han de ser reparades, no revictimitzades”.
Per part de Demòcrates, la presidenta suplent Maria Martisella ha defensat el vot favorable del seu grup afirmant que “la subsidiarietat és el que fa viable aquest acord”, tot acusant Andorra Endavant de “distorionar la realitat” i ha subratllat que “el que es proposa és la creació d’un fons per garantir la reparació de les víctimes, no exonerar els agressors”. “No sé si s’han llegit la proposició, perquè han tergiversat el text i la seva finalitat”, ha afegit. La ministra d’Interior, Ester Molné, ha expressat el suport del Govern a la modificació i ha remarcat que “la proposta reforça la protecció integral de les víctimes i garanteix la seva compensació econòmica de manera immediata”.
Malgrat les explicacions, Amador ha mantingut el seu vot contrari i ha reiterat que “ja existeixen ajudes per a les dones i famílies” i que “el Ministeri d’Afers Socials està fent bé la seva feina”. En resposta, Vela ha manifestat “por per la manera com Andorra Endavant entén la justícia social”.