L’Estat assumirà les indemnitzacions a víctimes de violència de gènere quan l’agressor sigui considerat insolvent

Amb el suport i la voluntat ferma de quatre grups parlamentaris (Demòcrates, Socialdemòcrates, Concòrdia i Ciutadans Compromesos, a més del conseller no adscrit, Víctor Pintos) és com s’ha confeccionat i posat ja a disposició parlamentària la modificació de la llei per a l’erradicació de la violència de gènere i de violència domèstica, englobada així sota el Conveni d’Istanbul. Aquesta modificació busca aixecar la reserva de l’article 30.2 del Conveni, pel qual Andorra declinava fer-se càrrec de les indemnitzacions a les víctimes en casos d’insolvència de l’agressor.​

De manera que Maria Martisella, Núria Segués i Judith Casal (en nom de les formacions citades) han concretat aquest migdia que per no tornar-se a produir l’impagament de gairebé 14.000 euros dels 125.000 derivats en la responsabilitat civil exercida contra dones que s’han extret del Principat de l’any 2015 fins a 2024, es proposa que l’Estat indemnitzi a les víctimes a través d’una prestació subsidiària quan l’agressor no pugui fer-ho. La norma també fixa que el Govern haurà d’exigir posteriorment el reintegrament d’aquestes quantitats a l’agressor, garantint així que l’Estat no assumeixi definitivament aquests costos.

A més, es preveu una disposició transitòria de dos anys perquè les víctimes que no han estat compensades puguin acollir-se a aquesta modificació i no es creïn desigualtats. Aquesta retroactivitat s’aplicarà als casos des del 12 de febrer del 2015, permetent que les afectades disposin d’un període de dos anys per sol·licitar la prestació des de l’entrada en vigor de la llei.

“Sense disposar d’una llei domèstica tipificada com a tal no podíem posar en marxa aquest canvi de la legislació en el qual es detallen els criteris interns que ha de recollir la mateixa davant la constatació de danys i ferides greus envers la dona que s’hagin produït en matèria de delictes sexuals o domèstics, així com que hagin conduït a la defunció d’aquesta”, ha assenyalat la portaveu demòcrata, constant que el text manté la coherència amb les finances públiques davant el reclam monetari a l’agressor.

Per la seva banda, Segués ha remarcat que també s’aplega un canvi en el règim d’incompatibilitats, per tal que el Govern “pugui dur a terme una subrogació exigint a l’acusat assumir els costos més directes i primaris per la seva acció”. En aquest sentit, s’ha establert que en cas que la víctima ja hagi rebut una compensació per part de l’agressor o a través d’una assegurança privada, l’Estat no haurà d’assumir cap pagament complementari.

Altrament, la modificació de la llei del Conveni d’Istanbul contempla encetar unes campanyes informatives per a explicar a la població com funciona aquest sistema d’erradicació i quins són els canvis més rellevants. Aquestes campanyes, les quals seran una obligació legal recollida a la disposició final de la llei, hauran de garantir que les víctimes coneguin els mecanismes de protecció als quals poden accedir.

Finalment, la presidenta de la formació socialdemòcrata ha subratllat i celebrat que amb aquesta correcció legislativa “per fi es precisarà una definició acurada del que és la violència vicària”, modificant-se l’article 30 de la Constitució respecte a les prestacions en afers sanitaris i sostraient que “amb violència constatada, com ara el mal psicològic o físic que pugui exercir el cònjuge sobre els fills per fer mal a la mare”, el Govern podrà, un cop ratificada la normativa, aplicar la prestació requerida.