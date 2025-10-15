L’Executiu aprova l’avançament de la quota d’hivern amb 4.995 permisos i la possibilitat d’ampliar-los un 30%

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’avançament de la quota d’immigració per a la temporada d’hivern 2025-2026, amb un total de 4.995 autoritzacions de treball temporal, una xifra idèntica a la de l’any passat però amb la possibilitat d’ampliar el contingent fins a un 30% addicional, arribant així als 6.494 permisos. L’objectiu, segons l’Executiu, és garantir el correcte funcionament dels sectors econòmics clau durant la temporada d’hivern, el període de més activitat del país.
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que “la voluntat és avançar el calendari per facilitar la planificació de les empreses” i que “les xifres responen a la realitat del consum de quota de l’any passat”.
El repartiment del contingent s’ha fet de manera similar a la temporada anterior. Del total d’autoritzacions, 3.366 corresponen al sector hoteler —incloent-hi els establiments de les estacions d’esquí—, 1.009 a les pistes d’esquí, 45 a agències de viatges, 455 a comerços en general (com el lloguer de material esportiu o activitats immobiliàries) i 120 al sector de la neteja.
Segons Casal, “es tracta d’un equilibri entre les necessitats empresarials i la gestió responsable dels fluxos migratoris”. El ministre ha recordat que el contingent de 2024 va permetre incorporar 5.224 treballadors, una xifra molt propera al màxim previst, fet que “demostra l’eficiència del sistema i la bona resposta del teixit empresarial”.
Pel que fa als terminis, el període per presentar les sol·licituds s’obrirà demà, dijous 16 d’octubre, i s’allargarà fins al 31 de març del 2026. No obstant això, la vigència dels permisos variarà segons el sector. Els treballadors del sector hoteler i els d’empreses de neteja i bugaderia podran mantenir el permís fins al 15 de juny del 2026, mentre que per a la resta de sectors —pistes d’esquí, comerç i agències de viatges— el termini finalitzarà el 3 de maig del 2026.
Casal ha remarcat que “els requisits per accedir a les quotes continuen sent els mateixos que en el reglament anterior” i que “la revisió de la quota general s’ha adaptat a les necessitats actuals del mercat laboral”.
El ministre ha subratllat també la importància de la col·laboració entre el Govern, el Consell Econòmic i Social (CES) i els sectors econòmics implicats, que han emès un dictamen favorable a l’acord. “Aquest consens ens permet avançar amb seguretat i estabilitat, assegurant que la temporada d’hivern es desenvolupi amb normalitat”, ha afirmat.