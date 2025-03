Prevenció meteorològica

Govern aposta per alertes avançades que preveuen i informen de perills meteorològics

Forné ha destacat la inversió en noves estacions meteorològiques, com la recentment instal·lada al fons de Vall de Canillo

Amb motiu del Dia Mundial de la Meteorologia, celebrat el passat 23 de març, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, David Forné, ha ressaltat durant l’acte organitzat pel Servei Meteorològic que “Andorra aposta per les alertes avançades, que són una prevenció de possibles catàstrofes i un avís d’informació per a la ciutadania”. Tanmateix, el secretari d’Estat ha remarcat que “s’està invertint en noves estacions meteorològiques”, fent referència a les automatitzades d’Arinsal i Arcalís, així com a la nova instal·lada al fons de Vall de Canillo, la primera estació urbana automatitzada que ha permès a la ciutadania conèixer la temperatura real al fons de vall.

Forné ha exposat els diferents mètodes que s’han implementat per acostar els serveis a la ciutadania, destacant, per exemple, l’aplicació mòbil Meteo Andorra. Segons ha incidit el secretari d’Estat, “l’aplicació disposa de totes les estacions meteorològiques del país” i “de totes les alertes i els avisos meteorològics d’informació avançada”. A més, s’ha subratllat que els ciutadans poden col·laborar mitjançant aquesta eina, que ofereix alertes “d’allaus, tempestes i altres avisos meteorològics rellevants pel nostre país”.

Paral·lelament a aquestes eines proporcionades per l’Executiu, Andorra ha col·laborat amb Protecció Civil i Andorra Recerca i Innovació (AR+I) en la creació d’alertes i en la formació d’especialistes, amb l’objectiu de garantir la seguretat de la població davant dels possibles perills derivats de l’activitat meteorològica i els seus impactes. En aquest sentit, s’ha detallat que, durant l’últim any, el Servei Meteorològic s’ha unit al programa “meteoalarm” dels Serveis Meteorològics Nacionals Europeus (EUMETNET) per compartir els avisos en l’àmbit internacional, assumint així una tasca que fins ara havia estat responsabilitat de Météo-France.