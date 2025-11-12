Govern aconsegueix 3.500 vacunes i iniciarà la campanya de vacunació al bestiar a finals d’aquesta setmana

El Govern ha anunciat que ha aconseguit ampliar fins a 3.500 les dosis de vacuna contra la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC), després d’haver sol·licitat una partida addicional de 2.000 dosis. Aquesta quantitat permetrà vacunar la totalitat de la cabana bovina del país i assolir, segons el ministre portaveu Guillem Casal, la “immunitat de grup”.
Casal ha explicat que “encara no han arribat les vacunes i no hem començat a vacunar”, però ha avançat que “a finals d’aquesta setmana o principis de la que ve arribaran les 3.500 dosis”. El ministre ha subratllat que amb aquesta cobertura completa “podrem cobrir la totalitat de la cabana del país i assolir la immunitat de grup”. També ha confirmat que “tota la documentació i els tràmits burocràtics ja estan conclosos i podem iniciar la vacunació tan bon punt arribin les dosis”.
La campanya de vacunació contra la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) es va anunciar a principis de novembre com una mesura preventiva davant la detecció de focus actius de la malaltia en territoris veïns. El pla inicial preveia 1.500 dosis i un calendari per fases, amb l’objectiu de protegir tota la cabana bovina andorrana abans del desembre.
El país compta amb 38 explotacions bovines actives i una cabana formada per unes 1.200 mares i 1.100 vedells anuals. Tant l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) com el Col·legi de Veterinaris han participat en la planificació de la campanya.