Espot rep l’exinfant soldat Junior Nzita en el marc de la seva gira internacional per prevenir el reclutament d’infants

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest dijous al matí al seu despatx l’activista congolès i exinfant soldat Junior Nzita Nsuami, fundador de l’associació Paix pour l’Enfance, en el marc de la gira diplomàtica internacional que duu a terme per presentar diverses iniciatives centrades en la protecció dels infants afectats pels conflictes armats. Cal recordar que Espot i Nzita ja s’havien conegut l’11 de març del 2025 a Ginebra, durant el llançament de la campanya internacional ‘Prove It Matters’, patrocinada per Andorra, la qual té com a objectiu situar la protecció dels infants en conflictes armats com una prioritat política global.
En aquell context, el cap de Govern ja havia destacat la història personal de l’activista, recordant que “li van robar la infància el 1996” quan, amb només dotze anys, va ser segrestat per militars de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo i convertit en infant soldat. Una experiència que, segons va afirmar, és “colpidora” i que “ens ha de fer reaccionar”.
A Nzita “li van robar la infància el 1996” quan, amb només dotze anys, va ser segrestat per militars de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo i convertit en infant soldat
Així, durant la reunió d’aquest dijous, Nzita (acompanyat de la presidenta de Paix pour l’Enfance, Mounira Van Buel) ha presentat dues iniciatives impulsades per l’associació. La primera és la ‘Conferència Mundial sobre Joventut i Prevenció del Reclutament d’Infants Soldats’, prevista a Ginebra de l’1 al 3 d’octubre del 2026 i que té com a objectiu mobilitzar uns 10.000 joves d’arreu del món i promoure una cultura global de pau entre les noves generacions.
El segon projecte exposat és la creació d’un centre de formació professional a Mbanza-Ngungu, a la República Democràtica del Congo, destinat a joves afectats pels conflictes armats. La iniciativa busca facilitar la reinserció social i laboral d’aquests joves mitjançant programes de formació tècnica i suport psicosocial.
En el transcurs de la trobada, Espot ha agraït la presentació de les iniciatives i el testimoni personal de l’activista, a qui ha qualificat com “un exemple de resiliència i de compromís permanent amb la infància vulnerable”. Així, ha reiterat que la protecció dels infants en contextos de conflicte constitueix “una prioritat històrica i sostinguda” de la política exterior andorrana, tot recordant que la cooperació que el país manté amb l’Oficina de la Representant Especial del secretari general de les Nacions Unides sobre els infants i els conflictes armats.
Cal recordar que Espot ja va posar en relleu aquesta tasca durant la seva intervenció al debat general de l’Assemblea General de les Nacions Unides, en el qual va destacar “la gran tasca que porta a terme aquesta oficina” i la necessitat de reforçar el compromís internacional per protegir els infants en contextos de guerra.
Per la seva banda, Nzita ha agraït la implicació d’Andorra en aquesta causa i, especialment, les paraules que el cap de Govern va dedicar als infants soldats durant el seu discurs a les Nacions Unides el setembre passat. Segons ha assenyalat, aquell missatge va tenir “un impacte molt positiu entre els joves”.
Després de la trobada amb el cap de Govern, l’activista també ha estat rebut al Ministeri d’Afers Exteriors per la ministra Imma Tor i el seu equip. La reunió ha servit per aprofundir en els aspectes tècnics de cooperació i per reiterar la voluntat d’Andorra de continuar reforçant les aliances internacionals en favor de la protecció de la infància.