  • Uns infants a la casa de colònies d'Engolasters. | Comú d'Escaldes-Engordany
Tercer impuls per a Engolasters

Escaldes inicia la fase decisiva per completar els equipaments i l’autonomia anual de la casa de colònies

El concurs contempla la definició tècnica i la direcció dels treballs per incorporar serveis essencials i millores de connexió interna del recinte

El Comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa una nova etapa en la transformació de les instal·lacions d’Engolasters, orientada a completar les dependències necessàries per garantir-ne l’ús continuat. La licitació recent estableix la preparació del projecte tècnic i la direcció dels treballs per incorporar lavabos, dutxes i equipaments bàsics destinats tant als usuaris infantils com a les persones que transiten habitualment per l’entorn.

Les previsions inclouen la creació d’un espai d’office, la remodelació de la cuina existent i la incorporació dels sistemes de distribució i evacuació d’aigua. Entre els elements previstos hi figuren un dipòsit de consum, fosses de tractament i la nova xarxa de canonades. El document també haurà de definir l’adequació del vial que uneix la caseta de colònies amb la casa de Guardes. El pressupost estimat és de 17.500 euros, amb un període de redacció fixat en sis setmanes.

Aquest avanç coincideix amb la recta final de la segona fase, programada per concloure en els pròxims dies. L’actuació en curs comprèn la rehabilitació integral d’un segon immoble per augmentar l’aforament. L’espai incorpora una vintena de llits distribuïts en dues altures i una zona destinada al responsable, aprofitant l’esquelet estructural existent. El temps d’execució previst és de 60 dies des de l’adjudicació.

El procés global va començar amb la rehabilitació inicial completada el juny del 2025, que va permetre recuperar un primer edifici i acollir activitats d’estiu. Aquella intervenció va evidenciar les possibilitats del conjunt com a entorn educatiu i d’esbarjo enmig del paisatge natural.

