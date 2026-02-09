Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La seu de la Justícia, a Andorra la Vella. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Pendents de la sentència

El Tribunal de Corts deixa en llibertat l’acusat d’una presumpta agressió sexual en un local d’oci de la capital

Fiscalia va sol·licitar vuit anys de presó després del judici celebrat la setmana passada, mentre la defensa demanava l’absolució de l'implicat

L’acusat d’una presumpta agressió sexual a una jove en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella ha estat posat en llibertat aquest dilluns pel Tribunal de Corts, després del judici celebrat la setmana passada. En la darrera sessió de la vista oral, dijous passat, tant la Fiscalia com l’acusació particular van sol·licitar una pena de vuit anys de presó per a l’acusat. Per la seva banda, la defensa va demanar l’absolució i la seva posada en llibertat, en considerar-lo innocent dels fets que se li imputen.

Cal recordar que el procediment judicial es va iniciar arran de la denúncia presentada per la presumpta víctima el passat 27 d’octubre del 2024, el mateix dia en què haurien tingut lloc els fets. Segons va relatar la denunciant durant la vista oral, les relacions sexuals mantingudes inicialment haurien estat consentides. No obstant això, segons el seu testimoni, la situació hauria canviat quan va començar a sentir dolor. En aquell moment, va assegurar haver demanat a l’acusat que s’aturés, una petició que, segons va afirmar, no hauria estat respectada.

La denúncia es va presentar el 27 d’octubre del 2024, el mateix dia dels fets, després d’unes relacions inicialment consentides

Arran d’aquests fets, i després d’haver-se desplaçat a l’hospital, la jove va interposar una denúncia contra l’home, fet que va donar lloc a la instrucció del cas i a la posterior celebració del judici. L’acusat, en canvi, va defensar davant el tribunal que totes les relacions van ser consentides. Durant el procediment, però, va modificar la seva versió inicial, ja que en una primera fase havia negat qualsevol mena de relació amb la denunciant, una declaració que posteriorment va rectificar. La decisió sobre la culpabilitat o innocència de l’acusat queda ara pendent de la sentència del Tribunal de Corts, la qual es farà pública el pròxim 11 de març.

La fiscalia subratlla que el consentiment “no és un xec en blanc” i que aquest ha de mantenir-se durant tota la relació

