Participació juvenil

Els joves fan créixer ‘Filant Xarxes’ i consoliden l’espai com a punt de trobada i debat actiu

Més de 300 participants aborden temes d’actualitat com la desinformació i la democràcia en una edició marcada per l’èxit i la implicació activa

“El balanç és molt positiu. Hi ha hagut més participació de joves, en total han estat uns 300”. Amb aquestes paraules ho ha confirmat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro, durant la darrera sessió de la 2a edició de ‘Filant Xarxes’, una iniciativa que té com a objectiu que els joves puguin conèixer i reflexionar sobre temàtiques com la pobresa, la democràcia o la desinformació. Segons ha mencionat Nazzaro, l’èxit d’enguany ha recaigut en les sessions preparatives prèvies al debat, on els joves s’han pogut informar sobre els temes, cercar la informació pertinent per després parlar-ho amb els experts, els quals també han estat en les sessions i “s’han pogut aprofitar molt més”.

Dels 300 joves totals que han participat en els debats, uns 132 d’entre 12 a 21 anys, han col·laborat en el procés de disseny d’aquests, posant l’accent en les temàtiques que els preocupen i que s’han abordat al llarg de les jornades, les quals han comptat amb una afluència d’una quarantena de persones. Aquest fet és un símbol més del bon funcionament de la iniciativa i de la predisposició dels joves, els quals “tenen ganes de participar i aportar la seva visió” ha destacat Nazzaro. La majoria d’aquestes qüestions estan molt relacionades amb el seu futur i el món que els envolta, i és aquesta una de les claus per a la participació activa.

En concret, la jornada d’aquest dimecres s’ha centrat en la saturació informativa i la incidència de les notícies falses en la formació de l’opinió pública, on els experts Gregori Gutiérrez, director del centre de formació professional d’Aixovall, i Mònica Figueras, catedràtica al departament de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, han reflexionat sobre l’accés a la informació i el tractament d’aquesta amb els joves participants. “Tenim un bombardeig d’informació que costa discernir quina és verídica i quina no, o amb quina hauríem de ser més crítics i amb quina no. I als joves els passa exactament el mateix, perquè tenen aquesta desinformació” ha explicat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà de la capital.

La iniciativa, que preveu tenir una continuïtat de cara al futur, vol continuar avançant i evolucionant, encara que hi ha temes on serà difícil poder innovar. De fet, en aquesta segona edició ja s’han vist millores, perquè les sessions de treball prèvies han ajudat a mantenir un contacte més proper amb els experts i amb el tema. “Treballàvem totes aquestes dades i preparàvem la sessió de debat amb la informació aportada pels professionals del país” ha concretat.

Finalment, Nazzaro ha declarat que una de les novetats d’enguany ha estat els espais, ja que no han repetit cap localització. “Aquest és un dels objectius que podríem mantenir en una tercera edició. Pel que fa als temes, no són escollits encara perquè va molt de la mà amb l’actualitat dels joves i el que els interessa” ha conclòs.