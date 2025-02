Els grans establiments d’ús públic tindran dos anys per adaptar-se a la nova llei d’accessibilitat universal

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, han presentat aquest dimarts el Projecte de llei d’accessibilitat universal, una normativa que busca garantir l’accessibilitat per a tota la ciutadania i que tindrà una gran transcendència en el futur de la societat. “És una llei pensada i feta per a tota la ciutadania”, ha remarcat Marín durant la presentació, tot indicant que la normativa ha estat elaborada amb el treball conjunt del teixit associatiu d’Andorra i que actualitzarà la primera llei aprovada el 6 d’abril de 1995. Una de les grans novetats és la incorporació de l’accessibilitat cognitiva a més de l’arquitectònica, atenent les recomanacions del Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU.

Marín ha explicat que l’objectiu principal del text és garantir l’accessibilitat a totes les persones perquè puguin “viure de manera independent i participar plenament en tots els aspectes de la vida”. La llei inclou aspectes clau com l’accessibilitat en l’entorn físic, els transports, la informació i les comunicacions, així com en els productes i serveis. “No hem descobert les Amèriques, ja teníem un projecte de llei, però volíem fer-ho ben fet”, ha afirmat la ministra en referència a l’esborrany del text que ja existia durant la legislatura anterior, quan la cartera d’Afers Socials estava encapçalada per Víctor Filloy. Així i tot, ha justificat el retard en la presentació d’aquest projecte pel fet que calia adaptar-lo a les recomanacions de la Convenció de Nova York i fer-lo propi “per assegurar que complís amb els estàndards internacionals”.

Per altra banda, Cervós ha detallat que la llei obligarà les persones titulars d’un servei, local o instal·lació pública i d’ús públic a elaborar un pla d’accessibilitat si aquests espais ja existien abans de l’entrada en vigor de la normativa. “El Govern determinarà reglamentàriament, un cop aprovada la llei al Consell General, quins establiments hauran de fer aquests plans”, ha assenyalat. Aquests instruments permetran “identificar i planificar les actuacions necessàries per assolir les condicions d’accessibilitat requerides” i s’aniran aplicant de manera progressiva.

Un aspecte rellevant dins la qüestió és que el ministeri s’ha posat un any com a termini màxim per a la modificació del reglament. A partir de llavors, els establiments tindran dos anys per fer, alhora, les modificacions pertinents, la qual cosa implicaria que les empreses tindran fins al 2028 per assolir les condicions d’accessibilitat. Tenint en compte, és clar, que l‘actual legislatura finalitza un any abans d’aquesta finalització del termini. Tanmateix, Cervós ha remarcat que “ja hi ha empreses que treballen amb aquesta mentalitat i que tenen implementades mesures d’accessibilitat, però que moltes altres hauran d’adaptar-se a les noves exigències”.

Pel que fa al règim sancionador, s’estableixen multes de 300 a 5.000 euros per infraccions lleus, de 5.000 a 50.000 euros per infraccions greus i de 50.000 a 100.000 euros per les molt greus. La normativa també contempla la possibilitat d’adoptar solucions alternatives en casos on es donin circumstàncies específiques, com limitacions orogràfiques o estructurals que facin inviable l’adaptació d’un espai, servei o instal·lació sense que això comporti una càrrega econòmica desproporcionada. En aquests casos, es podran acceptar mesures alternatives.

Altrament, i respecte als diversos àmbits que aborda la llei, destaca l’entorn físic, on es tindrà en compte la possibilitat d’accés universal als entorns naturals on es duguin a terme activitats recreatives, culturals, educatives o d’esbarjo. Pel que fa al transport, els nous vehicles hauran d’incorporar sistemes d’accés, senyalització i informació alternativa, i es preveuen llicències de taxi específiques. Finalment, cal remarcar la casuística referida als serveis públics, com hospitals i escoles, es preveu la implementació de senyalització adequada, materials en formats alternatius, assistència personal o mitjans tecnològics adaptats.