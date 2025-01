Els andorrans podran rebre avisos mòbils sobre futures emergències en aquest 2025

Evitar a tot risc els majors danys possibles al nostre entorn i territori, d’igual forma que conscienciar i informar a la població sobre com actuar davant un risc o amenaça de catàstrofe i saber quines són així les zones més sensibles a patir les seves afectacions i conseqüències, són les tasques que el Departament de Protecció Civil continuarà impulsant enguany i amb la finalitat d’aconseguir implementar un objectiu que el servei fa temps que rumia: crear un sistema d’alerta global S.O.S. que avisi amb molta antelació de les nostres futures emergències. Una idea que ha constatat avui el director del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, Cristian Pons, qui també ha fet saber que en 2024 s’ha inaugurat un Cos de Voluntaris destinat a aquesta funció.

Sobre això últim, l’equip encapçalat per Pons ha fet realitat el passat any, i dintre del desplegament de la Llei qualificada de Protecció Civil, un servei específic perquè les persones i entitats del país que així ho desitgin puguin col·laborar regularment i de manera “totalment altruista i voluntària” en les tasques d’ajuda i suport civil. Es tracta així d’una unitat de reforç social en la qual els seus futurs integrants s’orientarien, concretament, en “la prevenció de riscos, la sensibilització i trasllat d’informació rellevant a la població”, així com la col·laboració en accions de solidaritat i de prevenció, de suport i de reforç per a la cooperació amb els grups d’actuació davant les situacions d’emergència o catàstrofe pública.

Retornant al primer punt, el d’impulsar una plataforma de gestió d’emergències que a través d’una alerta prèvia del Servei Meteorològic faci saber als Bombers i Protecció Civil i, per consegüent, aquests puguin “enviar un senyal de S.O.S. de forma massiva a tots ciutadans”, Pons ha detallat que és el que es contempla en el pla de projectes d’enguany, tot i no fixar una data encara per a la seva implementació.

Sobre el programa de 2025, el director de l’Àrea de Protecció Civil ha asseverat que es pretén donar continuïtat als treballs iniciats l’any anterior pels quals “s’han analitzat i revisat el funcionament dels sectors d’emergències nacionals”, així com la seva correcta gestió i explotació. De manera que en aquest curs el servei de protecció ciutadana “prioritzarà l’acció, com també comprendre i estudiar en profunditat el risc de desastre i invertir, en conseqüència, en la reducció d’aquest i augmentar la preparació social“. Amb relació a això, s’ha comentat una possible habilitació d’espais per crear “indrets alternatius que ofereixin més cobertura del servei”.

Finalment, el responsable del departament d’ajuda ciutadana ha posat en relleu altres dos punts destacats i dinàmiques a tenir en compte: la primera, que durant el 2024 Protecció Civil ha coordinat 68 dispositius preventius de seguretat i ha refermat així el seu compromís amb la sensibilització i formació instruint a prop de 900 alumnes en autoprotecció. Altrament, s’han centrat a difondre tres campanyes de conscienciació enfocades en la seguretat a la muntanya tant a l’estiu com a l’hivern, sensibilitzant a més de 440 alumnes. El segon punt, també molt rellevant, és que el cos ha observat un increment dels avisos grocs i taronges en els darrers quatre anys, havent passat en total dels 70 registrats en 2022 fins a assolir els 89 l’any passat.