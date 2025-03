Segon dia de judici

Els agents assenyalen que els detinguts per la presumpta agressió sexual van rebre la seva detenció sense sorpresa

Els policies que van intervenir en l’arrest declaren que els acusats no van mostrar desconcert ni es van oposar en ser informats dels càrrecs

El segon dia del judici contra els dos homes acusats d’agressió sexual al Pas de la Casa ha estat marcat per les declaracions dels agents implicats en la investigació i la detenció. Els testimonis policials han detallat el dispositiu que es va activar després que la víctima denunciés els fets i la seqüència d’esdeveniments que va portar a la detenció dels acusats.

Un dels agents que va participar en la localització dels sospitosos ha explicat que, en un primer moment, van acudir a l’hotel del Pas de la Casa on se suposava que s’allotjaven. En arribar-hi, van trucar a la porta de l’habitació, però ningú va obrir. Posteriorment, es va verificar que els acusats havien abandonat l’establiment i s’havien traslladat a Soldeu. “Quan vam accedir a l’habitació, estava buida i no hi havia pertinences personals”, ha relatat un dels agents. Segons la investigació, els dos homes haurien argumentat que el canvi d’hotel responia a qüestions meteorològiques, ja que la neu al Pas no era òptima, i per això haurien optat per traslladar-se a Soldeu.

Els agents també van tenir coneixement que, abans d’abandonar l’establiment, un dels acusats havia enviat un missatge a un representant del viatge informant que no farien ús del transport de tornada previst i que marxarien abans del previst cap a Barcelona. A més, van deixar l’habitació sense fer el check-out i van penjar el cartell de “no molestar” a la porta, donant a entendre que hi podrien tornar més tard.

Amb la informació recollida, els agents van seguir el rastre dels sospitosos fins a un hotel de Soldeu, on van ser finalment localitzats. Segons la declaració d’un dels policies que va intervenir en l’operatiu, en comunicar-los el motiu de la seva detenció, els dos homes “no van mostrar sorpresa”. Davant la dificultat per establir una comunicació directa, es va fer ús d’una aplicació de traducció per explicar-los la situació i la necessitat d’acompanyar la policia al despatx per a més diligències. Els agents han remarcat que se’ls va permetre desplaçar-se junts en el seu vehicle fins a dependències policials, i que no hi va haver cap mena de resistència.

A més de la detenció, el trasllat i custòdia de les proves recollides durant la investigació també ha estat un punt rellevant en la sessió d’avui. Un dels agents responsables d’aquesta tasca ha detallat el procediment seguit per transportar les mostres. “Es van traslladar en una bossa personal fins a Lleida i, des d’allí, a Madrid, on es van lliurar a la Guàrdia Civil”, ha declarat. L’agent ha destacat que aquest tipus de gestió no és habitual, però es va optar per aquesta via degut a la gravetat del cas i a la necessitat d’assegurar una anàlisi exhaustiva del material recollit.

Un altre testimoni policial ha explicat que la revisió de les càmeres de seguretat va ser clau per reconstruir els fets i identificar els moments posteriors a l’agressió denunciada. La selecció dels fotogrames rellevants i la comunicació amb els establiments hotelers van ser coordinades per diferents unitats, amb la col·laboració de la corporació comunal. També s’ha destacat la feina de les patrulles que van participar en la identificació inicial dels acusats i en el seu control fins a la detenció final.