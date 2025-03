Segon dia de judici per una presumpta agressió sexual

La defensa intenta anul·lar la declaració de la companya de feina de la víctima al·legant influències externes

El tribunal desestima la petició i manté la declaració, a l’espera de valorar-ne la credibilitat tot i els dubtes per una possible manipulació

La segona jornada del judici contra els dos acusats d’una presumpta agressió sexual a una jove la matinada del 17 de gener del 2024 ha estat marcada per la controvèrsia entorn d’una testimoni clau: la companya de feina de la víctima. Aquesta persona, que inicialment havia de declarar avui, no s’ha presentat al tribunal. La defensa ha intentat evitar la seva compareixença, al·legant que podria haver rebut influències externes. Tot i això, el tribunal ha decidit que la seva declaració es mantindrà i que, un cop escoltada, es valorarà la seva credibilitat.

La testimoni en qüestió havia informat prèviament que no podia assistir al judici, segons un correu enviat el 10 de març. En aquest mateix missatge, ha afirmat que algú li havia comentat que la seva absència podria beneficiar una de les parts. Aquests fets han generat dubtes en la defensa, la qual ha sol·licitat que la seva declaració no es tingui en compte. La Fiscalia ha sostingut que és el tribunal qui ha de decidir sobre la seva validesa i el batlle ha resolt que primer s’escoltarà la seva versió i posteriorment es valorarà el seu pes probatori.

En la seva declaració prèvia davant la Policia, la testimoni va explicar que la nit dels fets estava treballant en un establiment nocturn fins a les 03.26 hores. En sortir, hauria vist la víctima conversant amb un dels acusats. Poc després, cap a les 04.00 hores, la jove presumptament agredida hauria arribat visiblement alterada, amb dificultats per respirar i en un estat d’angoixa evident. Segons el relat, la jove tenia la roba desordenada, amb algunes peces del revés. “Ha començat a tenir arcades i no pot respirar”, va explicar en el seu moment a la Policia.

D’acord amb aquesta declaració, la víctima hauria revelat a la testimoni que havia estat agredida sexualment pels dos acusats, presentant marques als braços compatibles amb una immobilització. Davant la impossibilitat d’accedir al seu domicili perquè la seva companya de pis no li obria la porta, la jove hauria passat la nit a casa de la testimoni.

Segons consta en la seva declaració, l’endemà la víctima no s’ha presentat a la feina i, hores més tard, hauria intentat adquirir la píndola de l’endemà. Un company ho va intentar per ella, però en ser home no li haurien permès comprar-la. Finalment, una altra companya va aconseguir obtenir-la.

La testimoni va assenyalar que la víctima es trobava en estat de xoc quan la va veure aquella matinada. “No podia entendre el que deia, però sabia que havia passat alguna cosa greu”, va afirmar en el seu moment. També va confirmar que, en aquell instant, ningú va contactar amb la Policia perquè no ho consideraven una decisió que els correspongués. La denúncia es va formalitzar dos dies després.

En la seva declaració policial, la testimoni va explicar que coneixia la víctima des del novembre i que treballaven juntes en un establiment nocturn. Sobre la relació amb els acusats, va assegurar que no els coneixia personalment, però sí que els havia vist anteriorment al local com a clients.

Pel que fa a la nit dels fets, va indicar que no recordava haver vist els acusats dins del local mentre treballava, però sí que els havia vist a l’exterior quan va finalitzar el seu torn, al voltant de les 03.00 hores. També va declarar que la víctima no va precisar si es tractava d’abús o violació en aquell moment, només que havia estat forçada.

-pendent d’ampliació-