Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El sistema ofereix una estimació orientativa del cost del trajecte. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Digitalització del servei de reserves

El taxi a Andorra activa la reserva per app i integra el servei dins la central de reserves, tot i la polèmica del sector

Les aplicacions permeten reservar trajectes, fer seguiment en temps real, consultar el vehicle assignat i programar serveis amb antelació

El servei de taxi a Andorra ja permet reservar trajectes a través de canals digitals amb la posada en marxa de l’aplicació Taxi Andorra i la incorporació del servei dins l’apartat de Mobilitat de CityXerpa, ambdues connectades a la Central de Reserves del Taxi (CRT).

Amb aquest desplegament, els usuaris poden demanar un taxi des del mòbil i disposen de funcionalitats com el seguiment del vehicle en temps real, informació del cotxe assignat, el temps estimat d’arribada i la possibilitat de programar serveis per a una hora concreta. Les aplicacions estan disponibles en quatre idiomes —català, castellà, francès i anglès— per facilitar-ne l’ús tant a residents com a visitants.

El sistema ofereix una estimació orientativa del cost del trajecte, tot i que el preu final el continua marcant el taxímetre. El pagament es fa directament al vehicle, en efectiu o amb targeta, mentre que el pagament integrat dins les aplicacions es preveu per a fases posteriors, juntament amb altres funcionalitats.

Els usuaris ja poden reservar un taxi des del mòbil amb seguiment en temps real i programació prèvia del servei

Fins ara, les reserves es gestionaven principalment per telèfon o missatgeria. Amb l’activació d’aquests nous canals, el servei incorpora una nova via digital que se suma a les existents.

La implementació s’ha dut a terme amb la participació de les associacions de taxistes del país, en un model de gestió centralitzada a través de la CRT que concentra les peticions de servei.

Cal recordar que el procés de digitalització de les reserves i el desenvolupament de la central de reserves s’ha produït de manera progressiva i no exempta de tensions, amb debats sobre el model únic de gestió i la seva obligatorietat per als professionals. En aquest marc, les normes de funcionament estableixen que els taxistes adherits a la central no poden operar simultàniament amb plataformes com Uber, una incompatibilitat que ja ha derivat en l’expulsió de quatre professionals per haver ofert serveis a través d’aquesta aplicació.

Forné avança que el nou reglament del sector del taxi obligarà tots els taxistes a integrar-se a la nova centraleta única

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El SAAS celebra l’adquisició de la màquina de ressonància per part de l’Executiu: “Era un reclam històric”
El Patronat Dames de Meritxell reforça el SAAS amb una furgoneta per als usuaris del servei de salut mental
Daniel Armengol defensa “una CASS transparent i un sistema de pensions sostenible” amb la seva candidatura

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Societat
El SAAS celebra l’adquisició de la màquina de ressonància per part de l’Executiu: “Era un reclam històric”
  • Societat
El Patronat Dames de Meritxell reforça el SAAS amb una furgoneta per als usuaris del servei de salut mental
  • Societat
Daniel Armengol defensa “una CASS transparent i un sistema de pensions sostenible” amb la seva candidatura
Entrevistes destacades
Jordi Torres
Ministre de Turisme i Comerç
Núria Segués
Consellera general de Concòrdia
Laia Moliné
Consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu