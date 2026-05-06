El taxi a Andorra activa la reserva per app i integra el servei dins la central de reserves, tot i la polèmica del sector

El servei de taxi a Andorra ja permet reservar trajectes a través de canals digitals amb la posada en marxa de l’aplicació Taxi Andorra i la incorporació del servei dins l’apartat de Mobilitat de CityXerpa, ambdues connectades a la Central de Reserves del Taxi (CRT).
Amb aquest desplegament, els usuaris poden demanar un taxi des del mòbil i disposen de funcionalitats com el seguiment del vehicle en temps real, informació del cotxe assignat, el temps estimat d’arribada i la possibilitat de programar serveis per a una hora concreta. Les aplicacions estan disponibles en quatre idiomes —català, castellà, francès i anglès— per facilitar-ne l’ús tant a residents com a visitants.
El sistema ofereix una estimació orientativa del cost del trajecte, tot i que el preu final el continua marcant el taxímetre. El pagament es fa directament al vehicle, en efectiu o amb targeta, mentre que el pagament integrat dins les aplicacions es preveu per a fases posteriors, juntament amb altres funcionalitats.
Fins ara, les reserves es gestionaven principalment per telèfon o missatgeria. Amb l’activació d’aquests nous canals, el servei incorpora una nova via digital que se suma a les existents.
La implementació s’ha dut a terme amb la participació de les associacions de taxistes del país, en un model de gestió centralitzada a través de la CRT que concentra les peticions de servei.
Cal recordar que el procés de digitalització de les reserves i el desenvolupament de la central de reserves s’ha produït de manera progressiva i no exempta de tensions, amb debats sobre el model únic de gestió i la seva obligatorietat per als professionals. En aquest marc, les normes de funcionament estableixen que els taxistes adherits a la central no poden operar simultàniament amb plataformes com Uber, una incompatibilitat que ja ha derivat en l’expulsió de quatre professionals per haver ofert serveis a través d’aquesta aplicació.