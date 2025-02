El SIPAAG, sobre la proposta del teletreball: “No hi ha un interès real per facilitar la conciliació familiar”

El Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (SIPAAG) ha manifestat el seu desacord amb la regulació del teletreball aprovada pel Govern, considerant que les mesures adoptades no responen adequadament a les necessitats de conciliació familiar i flexibilitat laboral. La posició del sindicat s’ha fet pública a través d’un comunicat intern emès aquest dimarts als seus afiliats, el qual ha transcendit a la premsa.

Segons el SIPAAG, el principal punt de discrepància és la limitació del teletreball a dos dies per setmana, amb la prohibició de fer-ho els dilluns i divendres. “Aquesta restricció sembla respondre a una desconfiança cap als treballadors més que a un interès real per facilitar la conciliació familiar”, han declarat fonts del sindicat a EL PERIÒDIC. També han assenyalat que l’aplicació del reglament ha generat interpretacions diferents entre departaments, amb alguns comandaments aplicant criteris més restrictius que d’altres, fet que ha provocat queixes entre els treballadors.

El SIPAAG defensa que no es tracta d’una confrontació amb el Govern, sinó d’un intent de millorar la regulació i garantir un teletreball just i eficient. “Nosaltres no estem en contra de res ni de ningú. El que volem és que el reglament reflecteixi millor les necessitats dels treballadors i sigui aplicat de manera homogènia”, han afirmat.

A més, el sindicat ha destacat la manca de recursos per implementar el teletreball de manera efectiva, assenyalant que l’administració hauria de garantir els dispositius i les eines tecnològiques necessàries per als funcionaris. “Si hi ha 2.500 persones que demanen teletreball, han d’haver-hi 2.500 ordinadors configurats per fer-ho possible”, han indicat des del SIPAAG.

Per part seva, el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha defensat la regulació aprovada pel Govern, destacant que “abans de Nadal es va aprovar el teletreball en administracions públiques amb l’objectiu d’homogeneïtzar criteris i evitar diferències entre departaments”. Casal ha recordat que la regulació actual està dissenyada per trobar un equilibri entre la flexibilitat laboral i les necessitats dels serveis públics, i que qualsevol modificació del reglament serà analitzada en funció de la seva viabilitat i racionalitat.

Davant la situació, el SIPAAG ha anunciat que continuarà treballant amb el Govern per buscar solucions i proposar millores. “Ens estem reunint cada setmana amb el secretari d’Estat i altres responsables per intentar adaptar el reglament de manera que sigui més equitatiu i eficient”, han afirmat les mateixes fonts del sindicat.