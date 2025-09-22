Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Imatges de les noves consultes externes de Salut Mental a l'edifici Ròdol. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Trasllat oficial

El Ròdol obre les portes a les consultes externes de Salut Mental tot i l’enrenou ocasionat en els darrers mesos

Segons el calendari marcat, dimecres ho faran les consultes del Centre de Dia, mentre que el pròxim dilluns serà el torn de Conductes Addictives

Les consultes externes de Salut Mental de l’àrea Infantojuvenil del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) s’han traslladat oficialment aquest dilluns a l’edifici del Ròdol, situat al número 22 de l’avinguda Fiter i Rossell d’Escaldes-Engordany. Segons el calendari establert pel SAAS, aquest dimecres ho faran les consultes externes del Centre de Dia, mentre que el pròxim dilluns serà el torn de la Unitat de Conductes Addictives. La inauguració oficial de les noves instal·lacions està prevista per al mes d’octubre.

L’entrada en funcionament al Ròdol es produeix després d’un procés amb diverses fases i reunions amb la comunitat veïnal. El febrer passat, la ministra de Salut, Helena Mas, va reconèixer que “no vam preveure que hi hagués malestar per part de la comunitat de veïns” arran de la primera presentació del projecte, en la qual els residents de l’edifici van expressar la seva preocupació pel fet que els usuaris de Salut Mental haguessin d’accedir per l’entrada principal de l’edifici. Davant d’aquesta situació, es va estudiar una solució que passava per habilitar un accés diferenciat.

A l’abril, es va confirmar que hi havia hagut un “acord del SAAS amb els veïns del Ròdol per impulsar els serveis de salut mental a l’edifici”, després de diverses trobades que van permetre desbloquejar la situació. El compromís incloïa l’entrada independent i un seguiment periòdic per valorar el funcionament de les instal·lacions. En paral·lel, es va concretar que el SAAS arrendaria tres espais per un cost mensual de 7.331 euros, amb l’objectiu de disposar de l’espai necessari per concentrar en una sola ubicació les consultes externes i el Centre de Dia de Salut Mental.

Imatges de les noves consultes externes de Salut Mental a l'edifici Ròdol.
