Festa nacional i Diada parroquial

El poble d’Encamp s’entrega un cop més al patró de Sant Jaume dels Cortals per recordar quina és l’essència de la vida

Uns 80 assistents han omplert l'Església per cantar els goigs tradicionals i solidaritzar-se amb les persones sense feina o sota males condicions

El primer de maig és un dia sempre recordat per la ciutadania com una jornada de descans laboral, tot i haver-hi una part de persones que han de treballar per raons evidents. Coincideix també amb la celebració d’un patró encampadà com és la Diada de Sant Jaume dels Cortals, en la qual, enguany, la seva capella ha tornat a aplegar una missa solemne, però molt entonada al ritme de les paraules del nou mossèn i rector d’Encamp, Àlex Vargas.

Aquest mateix ha fet referència al tall elèctric que va viure gran part de la península Ibèrica aquest passat dilluns, que lluny de ser la fi del món (tot i que lògicament espantés la situació), ha realçat que l’essència de la vida està en aquests petits moments d’aplegament del poble que ens fan gaudir més enllà de les pantalles. D’aquesta manera, i davant l’atenta mirada i escolta d’una vuitantena de veïns i ciutadans de la parròquia o d’altres punts del país, ha recordat que “l’important, al cap i a la fi, és somriure, jugar i gaudir amb els nostres estimats, trobant-se aquesta essència en la resurrecció de Crist i amb l’estima d’un Déu que ens abraça”.

A dalt, el capellà Àlex Vargas proferint el sermò per a la missa en honor al patró de Sant Jaume dels Cortals; a baix, un grup de persones cantant i entonant els goigs tradicionals. | El Periòdic / P.M.

“Amb l’incident viscut fa tres dies al país veí del sud, el qual també ens va afectar en grau més baix al Principat, ens hem adonat que la veritable essència no és mirar el mòbil i veure quants m’agrada tenim al TikTok, sinó observar el nostre entorn i veure i compartir la felicitat duent a terme altres activitats amb els nostres semblants”, ha esgrimit Vargas, al so de la música d’una petita, però enèrgica, coral encampadana.

Ha posat en relleu que avui tota l’Església rendeix homenatge al patró del treball, i que precisament per aquest motiu “és molt important recordar-se, avui més que mai, d’aquells que per un motiu o un altre no poden trobar feina o estan buscant encara com dirigir el seu futur, com també per aquells que són explotats als seus llocs de treballs i perquè puguin tenir així unes condicions dignes per al futur“. Els presents a la capella han anat cantant els goigs tradicionals al senyal de Vargas i amb una sincronització remarcable.

El mossèn també ha ponderat els 25 anys de la capella assolits l’any passat, com també que aquesta gran finestra que il·lumina la infraestructura “és un obra important de la seva arquitectura, perquè com a humans ens cal distreuren’s de tant en quant i per enlairar els nostres cors”. Per la seva part, el cònsol menor de la parròquia, Xavier Fernández, present a primera fila durant la missa, ha fet una breu valoració d’aquesta nova i sempre especial Diada a Sant Jaume dels Cortals: “Un any més ens retrobem aquí per fer aquest agermanament amb els veïns del nostre poble i estem molt contents perquè la gent no sol fallar a la cita. Ara ballarem junts unes sardanes”. Val a dir que a banda del nombrós nombre de veïns, també hi ha assistit alguns consellers comunals.

A dalt, una vuitantena de persones abandonen l’Església de Sant Jaume dels Cortals després de la missa tradicional; a baix, el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, saludant a alguns assistents. | El Periòdic / P.M.

Després de la Diada de Sant Jaume dels Cortals, el calendari litúrgic de la parròquia continuarà amb altres celebracions destacades. La següent serà així la Diada de la Mare de Déu de l’Ecologia, prevista per al 7 de juny, seguida de la Diada de Sant Romà de Vila, el 9 de juny, una trobada molt estimada pels encampadans. Finalment, el cicle clourà el 6 de setembre amb la Diada de la Mare de Déu de l’Oratori, que, com cada any, posarà punt final a aquestes commemoracions tradicionals.

Un grup de veïns formant una rotllana per ballar les sardanes típiques de la Diada de Sant Jaume dels Cortals. | El Periòdic / P.M.