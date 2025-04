Pressió sobre Justícia

El pla penitenciari del Govern continua en l’aire mentre creixen les alertes sobre les mancances del sistema

Es preveuen mesures específiques per afavorir la reinserció social dels interns amb una mirada integral i humanista del sistema penitenciari

Davant de la memòria presentada aquest dimarts pel Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, en la qual es planteja la necessitat d’obrir un debat sobre un nou enfocament penal, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha informat avui, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, està elaborant un pla d’actuació per al Centre Penitenciari de la Comella. Aquest document, que es preveu tenir enllestit abans de finals d’any, no s’ha presentat encara públicament.

Casal ha remarcat que el pla té una visió “transversal i global”, i que no només inclourà accions per a la millora de l’atenció a la salut mental dels interns, sinó que també abordarà aspectes clau per a la seva reinserció social. Segons ha explicat, es tracta d’un document que combina mesures urgents amb d’altres de més tècniques, les quals “requereixen una feina més àmplia”.

Qüestionat sobre la possibilitat de crear una unitat específica per al tractament d’interns amb problemes de salut mental, el ministre ha assegurat que des de l’Executiu són “sensibles” a aquesta realitat i que el pla es troba actualment en fase d’anàlisi “més concreta”. En aquest context, s’estan valorant els recursos humans, tècnics i els espais disponibles al voltant del centre penitenciari per donar-hi resposta.

A més, Casal ha anunciat que sobre la taula hi ha també la possibilitat de revisar la legislació vigent, com la llei penitenciària i els seus reglaments, amb l’objectiu de calendaritzar el conjunt d’actuacions que es derivin del pla. Aquesta proposta, que vol implicar també els sindicats, definirà accions a curt, mitjà i llarg termini, amb una mirada integral sobre la millora del sistema penitenciari.

El ministre portaveu ha defensat que les actuacions no se centraran únicament en l’adequació dels espais actuals, sinó que també es contempla “mirar més enllà” del model penitenciari existent. “S’està analitzant seriosament” tot el que envolta el funcionament del centre, ha dit, tot destacant que el Govern vol garantir no només les necessitats bàsiques dels interns, sinó promoure un sistema basat en l’humanisme i la reinserció.

Aquestes declaracions responen a les crítiques recollides en la memòria 2024 del Raonador del Ciutadà, en la quual es defensa que “pot haver arribat el moment d’obrir el debat sobre un nou enfocament penal, una justícia restaurativa que posi l’accent en la víctima i la seva reparació, més que no pas una justícia punitiva que es focalitza principalment en l’establiment de càstigs”. En aquest mateix informe, Cañada alertava que “el model penitenciari presenta algunes mancances estructurals greus que dificulten i impedeixen un tracte digne cap a les persones i la seva reinserció en la societat”.