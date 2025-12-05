Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'edifici de Govern. | Arxiu
Dades del tancament de 2024

El nombre de funcionaris del país s’incrementa prop d’un centenar i la massa salarial total creix un 8,8%

Quant al cos, destaquen principalment el d'ensenyament, amb un 35,9% del total del personal i el general, amb un 35,5%

El personal de l’administració general a tancament del 2024 s’enfila fins a les 2.868 persones, cosa que suposa una variació positiva del 3,4% (95 persones més) respecte de l’any anterior. Quant al cos, destaquen principalment el d’ensenyament, amb un 35,9% del total del personal de l’administració, i el general, amb un 35,5%.

Pel que fa a la massa salarial total, l’any 2024 ascendeix a 117,08 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 8,8% respecte a l’any 2023, i el salari mitjà ha augmentat un 5,2% respecte a l’any anterior.

També es constata un augment de l’11,4% en la despesa per formació del personal de l’administració pública respecte a l’any 2023, amb un total de 729.872 euros invertits. S’han realitzat un total de 621 cursos, en els quals hi ha hagut un total de 6.210 assistents.

Atenent al sexe, 1.681 persones són dones (el 58,6%) i 1.187 són homes (el 41,4%), distribuïts, però, de forma desigual, entre els diferents cossos que integren l’administració. El cos de banders està format en la seva totalitat per homes. Els cossos en els quals s’hi troba una àmplia majoria d’homes són el de bombers, el de policia, el de penitenciaria i el de Duana, amb un 97,5%, un 90,4%, un 87,3% i un 81,3% del personal masculí, respectivament.

Quant als cossos on les dones són majoria, destaquen el d’ensenyament, on un 79,8% del personal és femení, el de justícia, amb un 78,3%, el diplomàtic, amb un 66,7%, i el general, amb un 61,6% de dones. Pel que fa als altres, està relativament equilibrat quant a sexe.

Pel que fa a la distribució per edat, el 75,3% del personal té entre 25 i 54 anys (2.160 persones) i el seu nombre augmenta un 2,3% respecte a l’any 2023, mentre que el tram d’entre 55 i 64 anys (612 persones, el 21,3% del total) s’incrementa un 7,4% respecte a l’any anterior. El tram de personal d’entre 18 i 24 anys ha passat de 67 persones l’any 2023 a 74 persones el 2024.

Quant a la nacionalitat, el 80% del personal té la nacionalitat andorrana (2.294 persones), el 16,9% la nacionalitat espanyola (485 persones), l’1,2% la nacionalitat francesa (35 persones), l’1,1% altres nacionalitats (31 persones) i el 0,8% restant la nacionalitat portuguesa (23 persones).

Per tipus de relació laboral, el personal funcionari és majoritari (2.155 persones, el 75,1% del total) i reflecteix un augment de l’1,7% respecte a l’any anterior. El personal interí ha augmentat un 10,7% i representa el 20,9% del total (600 persones), i el grup d’altres relacions laborals, que actualment representa el 3,9% restant, per l’any 2024 ha augmentat en 2 persones i se situa en 113.

