El mercat d’intercanvi ‘El Troc’ triomfa en el seu debut a la capital

“Estem molt satisfets, ha tingut molt bona acollida”. Aquesta ha estat la valoració que ha rebut la primera edició del mercat d’intercanvi ‘El Troc’. La iniciativa gestionada per Andtropia que es va inaugurar aquest divendres al matí a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i que estarà oberta fins avui a les 20.00 del vespre. De fet, tal com ha detallat la cònsol menor de la capital, actualment ja han participat 133 persones que han portat les seves peces de roba, i ja han ‘desaparegut’ 225 peces del mercat de les 700 que estaven a disposició.

“Crec que és un molt bona senyal, i aprofito també per comentar que, tot i que l’horari establert permetia portar roba només fins a les 12.00, veient la bona acollida i les demandes de la gent que ens diuen que encara tenen peces que els agradaria portar, ampliarem una mica més l’horari. Serem flexibles perquè tothom pugui portar aquelles peces que encara vulguin intercanviar aquí al mercat del Troc” ha comentat Losada.

La proposta, que té com a objectiu fomentar així la reflexió sobre el consumisme intens durant les festes de Nadal, ha destacat per tenir un funcionament de mercat “molt senzill i accessible”. Així, les persones interessades a participar en la iniciativa podien portar un màxim de cinc peces de roba o complements en perfecte estat, netes i, preferiblement planxades el dia 17 de gener entre les 17.00 i les 20.00 del vespre. Cada peça era avaluada i, segons el seu estat, es canviava per un nombre determinat de ‘trocs’, la moneda que s’ha creat especialment per a aquest esdeveniment per facilitar els intercanvis.

Finalment, el mercat pròpiament dit s’ha dut a terme aquest dissabte, i s’ha complementat amb un servei de cafeteria i un espai infantil per a convertir aquesta jornada en una experiència comunitària i familiar. “La veritat és que potser tothom té la percepció que el públic és majoritàriament femení, però en realitat hi ha una bona paritat. De fet, ahir divendres, quan vam venir a portar peces, ens vam adonar que els homes tenen molta més roba de qualitat que les dones, i això també ho comentàvem amb Andtropia” ha assenyalat la segona mandatària comunal.

“Els homes venen amb molta curiositat per veure quines altres peces hi ha entre el públic masculí. Hi ha aquesta percepció que la moda és només per a dones, però crec que, en el cas del mercat d’El Troc, com que és molt més que només moda, això ajuda que el públic masculí també s’hi atansi” ha raonat la cònsol.

Tal com ja s’havia avançat durant la presentació de l’esdeveniment, el mercat (que tindrà una segona edició de cara al setembre) s’ha complementat amb diverses activitats destinades a promoure el “canvi d’hàbits” i un consum més responsable. Una d’elles és el taller de moda sostenible per a adolescents, que es va celebrar el passat 15 de gener al Rusc amb l’objectiu de posar el focus en els joves que aquest cap de setmana formen part del voluntariat que col·labora en el desenvolupament del mercat. A més, avui a les 16.00 hores s’ha programat una xerrada sobre com tenir un armari “més sostenible“.