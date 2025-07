Sessió de Consell General

El Govern ajorna al setembre el nou pla estratègic d’innovació i recerca amb voluntat d’impulsar el talent nacional

El pla, anunciat per Marsol després de crítiques sobre la falta d’una estratègia clara, no preveu incorporar l’AR+I a l’òrgan de coordinació

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha anunciat aquest dimarts que el Govern preveu presentar al setembre un pla estratègic d’innovació vinculat al procés de diversificació econòmica, amb l’objectiu de consolidar un marc estructurat que doni suport a la recerca aplicada i a la transferència de coneixement cap al teixit empresarial, alhora que afavoreixi el retorn i la retenció de talent. La ministra ha precisat que la voluntat és obrir el pla a la participació d’actors diversos i que, tot i que la seva presentació inicial estava prevista per a aquesta mateixa setmana, s’ha optat per ajornar-la a setembre “per guanyar un marge addicional de temps i incorporar-hi més aportacions”.

En resposta a una qüestió plantejada per la socialdemòcrata Susanna Vela sobre el paper d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Marsol ha assegurat que aquest organisme tindrà un paper destacat dins del nou pla. En aquest sentit, ha indicat que l’AR+I treballa actualment en la definició de projectes de recerca aplicada, amb la mirada posada en el seu impacte directe sobre l’activitat econòmica. No obstant això, ha avançat que no es preveu que formi part directa de la comissió que coordini la política d’R+D+I, decisió que es formalitzarà amb la presentació definitiva del document. “És un institut molt necessari i un factor determinant”, ha afirmat.

Durant el torn obert, la consellera general de Concòrdia Núria Segués ha demanat per què fins ara no s’ha implementat una estratègia més global en matèria d’innovació. En resposta, Marsol ha reiterat que s’està treballant sobre la base de plans previs, però que cal establir un marc més coherent i general. “No renunciem a un pla estratègic, però és una eina que necessita evolució”, ha conclòs.

Baró demana més ambició i transversalitat en el Pla Nacional contra les Drogodependències

Per altra banda, el conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha interpel·lat la ministra de Salut, Helena Mas, sobre el desenvolupament i l’actualització del Pla Nacional contra les Drogodependències (PNCD). Baró ha preguntat per què el Govern no havia actualitzat el document fins ara, malgrat el llarg període transcorregut. En aquest sentit, ha remarcat que una actualització d’aquest tipus “no és un caprici” i ha lamentat que el nou pla arribi “15 anys tard”. A més, ha criticat que el text presentat es mantingui dins una línia “continuista”, sense incorporar de forma clara la perspectiva de gènere ni abordar de manera integrada noves formes d’addicció com ara les relacionades amb el sexe o el joc.

Per la seva banda, Mas ha defensat el recorregut seguit pel nou PNCD i ha recordat que el seu impuls va començar el 2019, coincidint amb l’inici de la legislatura, tot i que la pandèmia de la Covid-19 va obligar a posposar-ne l’aplicació pràctica. Segons ha detallat, ja l’any 2021 es va elaborar un primer pla d’actuació amb objectius definits, i posteriorment es va aprovar el decret que dona forma al pla actual. Mas ha indicat que el text incorpora “millores significatives” i que neix amb un esperit de coordinació a través de la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions.

Tanmateix, Baró ha posat en dubte el grau de participació de les entitats en el procés d’elaboració del pla i ha assegurat que diverses associacions li han comunicat que no n’havien tingut cap coneixement fins fa pocs dies. “Quan vostè em va trucar per informar-me, vaig parlar amb diverses entitats que em van dir que era la primera notícia”, ha afirmat. En resposta, la ministra ha remarcat que moltes de les entitats actualment actives no estaven constituïdes el 2019, però que el ministeri manté reunions periòdiques amb els actors implicats.