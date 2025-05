Patrimoni històric

El Govern obre un concurs urgent d’un millió d’euros per rehabilitar la Casa de la Vall i millorar-ne l’accessibilitat

La licitació, publicada al BOPA, contempla obres de millora a l'edifici històric del Consell General per reduir el temps de tancament

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat aquest dijous l’obertura d’un concurs nacional per adjudicar, amb caràcter urgent, els treballs de rehabilitació i adequació de la Casa de la Vall. Aquesta tramitació accelerada respon a la voluntat d’agilitzar el procés un cop enllestida la redacció del projecte per part de l’arquitecte Enric Dilmé, amb l’objectiu de minimitzar el temps durant el qual aquest edifici emblemàtic del Consell General romandrà tancat al públic.

El pressupost base de licitació s’estableix en 1.020.957,35 euros, amb impostos inclosos. Entre les condicions per optar al contracte, es fixa l’obligatorietat d’assistir a una visita prèvia a l’espai de les obres, prevista per al dimarts 27 de maig a les 10 del matí. Aquesta visita permetrà a les empreses participants disposar d’una visió detallada de l’entorn i els requeriments tècnics abans de redactar la proposta i el càlcul d’honoraris. Tant les empreses com les unions temporals d’empreses podran presentar les seves ofertes a través de la plataforma de contractació del sector públic fins al dijous 5 de juny a les 17 hores com a límit.

El projecte preveu actuacions destacades com la millora de l’accessibilitat amb la instal·lació d’un elevador entre la primera i la segona planta, la renovació de les instal·lacions elèctriques, informàtiques i de comunicacions, la incorporació d’un nou sistema de calefacció i l’optimització dels aïllaments. També s’inclou la creació d’un nou accés exterior a la primera planta, així com la connexió de xarxes elèctriques i de comunicació amb el nou edifici del Consell General.