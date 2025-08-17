El Govern impulsarà incentius per a la construcció d’habitatges destinats al lloguer

El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, ha exposat com el Govern afronta des d’una perspectiva transversal el repte de l’habitatge. Ho ha fet aquest migdia a Prada de Conflent (França), on se celebra la 38a Diada Andorrana de la 57a edició de la Universitat Catalana d’Estiu, organitzada per la Societat Andorra de Ciències i que gira entorn de la situació de l’habitatge al país. En l’horitzó immediat, s’impulsarà un nou programa d’avals per a la compra del primer habitatge que s’està acabant de negociar amb els bancs, un programa de lloguer garantit per a propietaris que lloguin a preus assequibles, i incentius per a la construcció d’habitatges destinats al lloguer.
Aquest darrer preveu estímuls econòmics, fiscals i urbanístics per als propietaris que construeixin per al lloguer. “Som uns ferms defensors de la col·laboració publicoprivada com a instrument per afrontar els reptes, com l’habitatge, a llarg termini i amb caràcter estructural”, ha exposat Puy. Aquest programa excepcional i limitat en el temps mentre hi hagi l’actual necessitat d’habitatges de lloguer, contemplarà un finançament privilegiat de l’Euríbor +0% per a la promoció d’aquells edificis destinats a lloguer per un llarg termini i que, almenys, una bona part dels habitatges siguin de preu assequible. La iniciativa preveu estímuls com exempcions de taxes i impostos derivats de l’activitat econòmica constructiva i dels beneficis del lloguer assequible, reduccions al 0% de la cessió econòmica urbanística o, entre altres estímuls constructius, la possibilitat de combinar la construcció d’habitatges amb l’activitat de ‘coliving’.
Puy ha posat l’accent en els pilars de la política d’habitatge del Govern, a partir de la mesura d’impacte que obliga a congelar fins al 2027 la gran majoria dels contractes de lloguer del país. En primer lloc, ha subratllat que el parc públic d’habitatge de lloguer assequible ja és una realitat, i ha destacat la inversió en tres anys (entre 2024 i 2026) de més de 75 milions en la creació i consolidació d’un parc que permetrà posar al mercat 500 pisos. D’altra banda, ha esmentat les grans mesures que preveu la Llei del creixement sostenible i el dret a l’habitatge, com la limitació a la inversió estrangera immobiliària, la suspensió de noves llicències d’habitatges d’ús turístic (HUT) i la no renovació per aquells pisos turístics ubicats en comunitats de menys del 30% d’HUT.
La CEA
La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) xifra “la necessitat del parc d’habitatge a preu assequible en uns 1.300”, la qual cosa representarien “el 5% del parc d’habitatge de lloguer actual”. I defensen que per poder assolir aquesta xifra “cal una col·laboració publicoprivada: una fórmula en què l’administració pública –principalment els comuns– cedeixin terrenys públics a títol gratuït durant un període entre 30 i 50 anys per tal que els privats puguin construir promocions a preu regulat amb una rendibilitat moderada i amb una gestió privada posterior”.
El president de la CEA, Gerard Cadena, ha defensat que es disposi d’aquest parc públic, cal “planificar la desintervenció del mercat privat”. En aquest sentit, ha alertat que “sembla difícil” que la retirada de totes les mesures es pugui produir “de manera ràpida i simultània sense que hi hagi un efecte rebot”.