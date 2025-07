Campanya de neteja

La Massana reparteix ampolles d’aigua gratuïtes per fomentar el civisme i reduir les olors d’orina canina a l’estiu

L’acció forma part d’una campanya que recorda l’obligació de portar ampolla i bosses, amb sancions de fins a 300 euros per als propietaris

El Comú de la Massana ha iniciat una acció preventiva per fomentar el civisme i la cura de l’espai públic durant els mesos d’estiu. Els propietaris de gossos que tinguin l’animal degudament inscrit poden recollir gratuïtament una ampolleta d’aigua al Servei de Tràmits, de 10.00 a 12.00 hores, fins a exhaurir existències. Aquesta mesura té per objectiu afavorir la pràctica de ruixar les miccions dels animals, especialment important en època de calor, quan les males olors s’intensifiquen.

Segons l’Ordinació sobre l’ús de les vies, dels espais públics i del medi natural, és obligatori portar una ampolla d’aigua i fer-ne ús per diluir l’orina dels gossos. No complir amb aquesta normativa pot comportar sancions de fins a 300 euros. També es multa permetre que els animals orinin a les façanes i entrades dels edificis, no portar bosses per recollir els excrements o no tenir el gos registrat i genotipat.

Un operari de neteja del Comú de laMassana realitzant les seves tasques. | Comú de laMassana

Els operaris de neteja han avançat el seu horari d’actuació a les 04.00 hores per evitar les hores de més calor i garantir que carrers, voreres i places estiguin en bones condicions. A més, el comú reforça l’equip de Via Pública amb joves estudiants que col·laboren en tasques de neteja, pintura i desbrossament, davant l’increment de feina que comporta l’estiu, amb més esdeveniments i manteniment de zones enjardinades.

Finalment, el comú demana la col·laboració ciutadana per evitar conductes incíviques com deixar trastos fora d’horari, llençar puntes de cigarreta o xiclets, i anuncia que intensificarà els controls a les zones on s’ha detectat un major nombre d’infraccions, moltes gràcies als avisos dels veïns.