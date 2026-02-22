El Comú de Canillo licita el reforç i la substitució d’un tram de voravia a la urbanització Sant Pere del Tarter

El Comú de Canillo ha obert un concurs nacional per adjudicar les obres de millora d’un tram de voravia situat davant del número 68 del carrer de la urbanització Sant Pere, al Tarter. La intervenció respon a la necessitat de corregir deficiències estructurals detectades en aquest punt.
L’actuació contempla la retirada total de l’actual vorera i la construcció d’una nova estructura en voladís, amb una amplada fixa d’1,50 metres i destinada exclusivament al pas de vianants. L’objectiu és assegurar la solidesa, la capacitat de suport i la vida útil d’aquest segment.
Els treballs inclouen la delimitació i protecció de l’àrea afectada, tant a l’espai exterior com a l’interior de la parcel·la, així com la instal·lació de bastides per garantir unes condicions òptimes de seguretat. També es preveu l’enderroc de l’estructura existent i del seu suport metàl·lic.
Les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 13 de març del 2026 per executar els treballs previstos
La nova base estructural es formarà amb una riostra de formigó armat ancorada al terreny i als fonaments actuals, a més del muntatge d’una nova estructura metàl·lica amb bigues HEB i perfils UPN. El projecte incorpora la col·locació d’un nou forjat amb xapa col·laborant d’uns 20 centímetres de gruix.
Pel que fa als acabats, s’instal·larà paviment bituminós de sis centímetres, vorada de granit i un remat metàl·lic al límit de la propietat. L’àmbit d’intervenció abasta 27 metres lineals, amb una superfície aproximada de 40,50 metres quadrats.
Durant l’execució, es garantirà en tot moment la protecció dels vianants i la convivència amb el trànsit de vehicles, amb l’objectiu de reduir al màxim les afectacions a l’entorn urbà. El termini per presentar propostes finalitza el 13 de març del 2026.