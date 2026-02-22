Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Vista aèria del tram de voravia de la urbanització Sant Pere del Tarter objecte de la intervenció. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
Millores a la via pública

El Comú de Canillo licita el reforç i la substitució d’un tram de voravia a la urbanització Sant Pere del Tarter

El projecte preveu construir una nova estructura en voladís d’1,50 metres per garantir estabilitat, seguretat i durabilitat del pas de vianants

El Comú de Canillo ha obert un concurs nacional per adjudicar les obres de millora d’un tram de voravia situat davant del número 68 del carrer de la urbanització Sant Pere, al Tarter. La intervenció respon a la necessitat de corregir deficiències estructurals detectades en aquest punt.

L’actuació contempla la retirada total de l’actual vorera i la construcció d’una nova estructura en voladís, amb una amplada fixa d’1,50 metres i destinada exclusivament al pas de vianants. L’objectiu és assegurar la solidesa, la capacitat de suport i la vida útil d’aquest segment.

Els treballs inclouen la delimitació i protecció de l’àrea afectada, tant a l’espai exterior com a l’interior de la parcel·la, així com la instal·lació de bastides per garantir unes condicions òptimes de seguretat. També es preveu l’enderroc de l’estructura existent i del seu suport metàl·lic.

Les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 13 de març del 2026 per executar els treballs previstos

La nova base estructural es formarà amb una riostra de formigó armat ancorada al terreny i als fonaments actuals, a més del muntatge d’una nova estructura metàl·lica amb bigues HEB i perfils UPN. El projecte incorpora la col·locació d’un nou forjat amb xapa col·laborant d’uns 20 centímetres de gruix.

Pel que fa als acabats, s’instal·larà paviment bituminós de sis centímetres, vorada de granit i un remat metàl·lic al límit de la propietat. L’àmbit d’intervenció abasta 27 metres lineals, amb una superfície aproximada de 40,50 metres quadrats.

Durant l’execució, es garantirà en tot moment la protecció dels vianants i la convivència amb el trànsit de vehicles, amb l’objectiu de reduir al màxim les afectacions a l’entorn urbà. El termini per presentar propostes finalitza el 13 de març del 2026.

Comparteix
Notícies relacionades
La 15a Calçotada d’Escaldes omple el Prat del Roure i serveix 10.000 calçots en un ambient plenament primaveral
L’FC Andorra supera el Saragossa amb un doblet de Cerdà i resisteix amb patiment fins al xiulet final a Encamp
Gili exigeix “anar de bracet” amb el Govern i reclama que es faci consulta comunal abans de legislar en urbanisme

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Andorra Recerca i Innovació impulsa un estudi sobre l’habitatge i la integració social dels temporers al Principat
  • Societat
Argentinos en Andorra alerta que la caiguda d’ingressos pot reduir plantilles abans d’acabar la campanya d’hivern
  • Societat, Successos
Un taxista pateix un accident després d’un atac al cor al volant a Grau Roig i és evacuat en helicòpter
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Comú de Canillo licita el reforç i la substitució d’un tram de voravia a la urbanització Sant Pere del Tarter
  • Cultura, Parròquies
La Biblioteca d’Escaldes-Engordany gairebé duplica la participació d’adults en activitats culturals durant l’any 2025
  • Parròquies, Societat
La capital millorarà la senyalització de Riberaygua i remodelarà Aigüeta i Biscariet després de les actuals obres
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu