El Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra serà aviat una realitat per a la professió

Una notícia tant inesperada com desitjada ha estat l’anunci que ha efectuat aquesta tarda El Govern i en veu del ministre portaveu i de Medi Ambient, Guillem Casal, aprovant el projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra (COVA), amb la finalitat de vetllar perquè l’actuació de les persones col·legiades i la resta dels seus efectius “respongui als interessos i les necessitats de la societat amb relació a l’exercici professional, i en especial, per garantir que aquest s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques”. Una afirmació que ha sostret Casal perquè també repercuteixi i ressoni a totes les persones que s’ocupen de la tasca derivada del tractament amb animals, que recorda, “no només afecta l’àmbit privat, sinó també als veterinaris que treball en l’administració pública“.

“La professió veterinària té un rol important en l’àmbit de la sanitat animal i la salut pública, i engloba activitats de vigilància sanitària, nutrició, sanejament, medicina, docència i investigació, tant d’animals domèstics, exòtics o salvatges com d’animals de renda i els seus subproductes derivats per al consum humà”, ha deslligat el ministre d’Agricultura, esclarint altrament a la premsa que “aquest col·legi l’integraran una trentena de professionals, el qual han signat la voluntat de col·legiar-se”. De manera que l’Executiu ha evidenciat que la gran majoria dels seus professionals ho han expressat la missió i el desig de defensar així la professió i els seus interessos laborals.

Pel que fa al text normatiu, Casal ha recordat que abraça sis articles i que es trametrà aviat al Consell General (el qual aquest mes no celebra cap sessió plenària fins al març) per a la seva aprovació definitiva i que contempla l’estructura interna que tindrà l’organisme referit (COVA) i el funcionament d’aquest, així com les relacions amb altres entitats i col·legis que hagi de mantenir. En darrer lloc, aquest document també recull l’objecte de l’organització col·legial dels veterinaris, l’àmbit territorial del futur estament i determina la titulació i integració dels seus professionals.